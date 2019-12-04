МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Биржа для листинга санкционных компаний РФ будет запущена уже в новом году, сообщил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

"В декабре, видимо, не успеваем. Видимо, январь уже там. Пока не можем сказать по срокам. Там какие-то вещи надо доделать, пока никак не доделаем", — ответил Моисеев на вопрос о сроках запуска этой площадки.

Ранее в октябре он сообщал, что биржа для санкционных компаний РФ будет создана на базе одной из частных площадок, ее основными акционерами станут Промсвязьбанк и крымский РНКБ, а первое размещение бондов может состояться в декабре, чтобы протестировать ее возможности.

В свою очередь в Промсвязьбанке РИА Новости тогда заявили, что пока банк не является акционером биржи, ведутся переговоры.

О том, что Минфин и ЦБ рассматривают идею создания площадки для листинга компаний, находящихся под санкциями Запада, Моисеев сообщил еще в августе прошлого года. В январе текущего года замминистра говорил, что ведомство определилось с выбором санкционной биржи, однако ее название тогда не прозвучало.

Позднее замминистра сообщал, что ЦБ, Сбербанк и ВТБ не будут участвовать в капитале биржи, но предполагается участие других госбанков. Промсвязьбанк является опорным банком для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, РНКБ — системообразующим банком Крыма. Единственным акционером ПСБ и РНКБ является Росимущество.