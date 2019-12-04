МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись в основном снижением, инвесторы сохраняют беспокойство за перспективы торгового соглашения США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,23%, до 2878,12 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,25%, до 26062,56 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,05%, до 23135,23 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,73%, до 2068,89 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 1,58%, до 6606,5 пункта. Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 0,2%, до 1608,52 пункта.

Китай и США уже более года находятся в состоянии "торговой войны". Страны неоднократно вводили и повышали взаимные торговые пошлины. Торговый спор между крупнейшими мировыми экономиками негативно влияет на общий экономический рост. В среду же в центре внимания инвесторов — комментарии американского президента Дональда Трампа, который не исключил, что соглашение с Китаем может быть не подписано вплоть до президентских выборов в США в ноябре 2020 года.

Инвесторы опасаются этого тем больше, что ранее палата представителей конгресса США приняла законопроект о поддержке уйгуров в Китае, чьи права, по мнению американских властей, нарушаются. Чтобы законопроект стал законом, его должен еще принять сенат и подписать Трамп, перспективы этого неясны. Но на днях Трамп уже подписал закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге", что также вызвало недовольство китайских властей.

"Любые сомнения по поводу зависимости фондовых рынков от настроения президента США должны были быть развеяны, так как его последние комментарии почти уничтожили все достижения ноября", — считает аналитик брокерской компании Peel Hunt Ян Уильямс, которого цитирует агентство Рейтер.