МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Рост некоторых фондовых индексов Европы в среду достигает 1% после сообщений о некотором росте композитного индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.55 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,17%, до 7172,35 пункта, французский CAC 40 — на 1,15%, до 5793,31 пункта, немецкий индекс DAX — на 1,05%, до 13125,72 пункта.

По данным исследовательской организации Markit Economics, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в ноябре сохранился на уровне октября в 50,6 пункта. Аналитики прогнозировали, что показатель будет на уровне предварительной оценки в 50,3 пункта.

Участники торгов также обратили внимание на сообщения агентства Блумберг со ссылкой на источники о том, что США и Китай приближаются к согласованию объема взаимных пошлин, которые могут быть отменены в рамках первой части торгового договора между странами. По словам источников, не стоит толковать последние комментарии президента США Дональда Трампа как признак того, что торговые переговоры зашли в тупик.

Имеется в виду, очевидно, его мнение о том, что договор лучше заключить после президентских выборов в США, которые запланированы на 3 ноября 2020 года.