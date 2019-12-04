МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Включение акций национальной нефтекомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco в индекс MSCI EM (развивающихся рынков) может привести к оттоку около 100 миллионов долларов из российских акций, прокомментировал агентству "Прайм" руководитель управления торговых операций на рынке акций ВТБ Капитал Павел Зиновьев.

Saudi Aramco намерена разместить 1,5% своих акций в рамках IPO на местной бирже Tadawul и привлечь примерно 24,3-25,9 миллиарда долларов. Базовый диапазон цены размещения составит 30-32 риала за акцию (примерно 8,1-8,6 доллара за акцию). Букбилдинг для институциональных инвесторов начался 17 ноября и продлится до 4 декабря. Окончательная цена размещения будет объявлена 5 декабря.

"Неожиданный момент, что это не будет глобальное размещение, например, на биржах в Лондоне и Нью-Йорке, а, похоже, что они сделают только локальный листинг и распределят акции между местными инвесторами. Но, несмотря на это, компания все равно попадает в индекс MSCI EM, что может привести к некоему оттоку из наших акций, хотя, скорее всего он будет небольшим — в районе 100 миллионов долларов максимум", — сказал Зиновьев.

Индексный провайдер MSCI 26 ноября провел полугодовую ребалансировку групп своих индексов и, в частности, индекса MSCI EM, в котором увеличил вес китайских акций класса "А", что привело к оттоку как из российских фондов, так и из фондов акций других развивающихся стран.