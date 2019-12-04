МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду растут на оптимизме по торговле между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.19 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,67%, до 27686,9 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,62%, до 8573,37 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,71%, до 3115,22 пункта.

Новости по торговой сделке США и КНР поддерживают склонность инвесторов к риску после трех дней снижения фондовых индексов подряд. Так, агентство Блумберг сообщило о том, что стороны могут в скором времени договориться об отмене ряда взаимных пошлин.

Ранее негатив на рынках был связан с заявлениями США по поводу возможных пошлин в отношении французских товаров, а также на импорт стали и алюминия из Бразилии и Аргентины. Дополнительное давление оказывала и неопределенность по поводу торговой сделки Вашингтона и Пекина после слов президента США Дональда Трампа об отсутствии крайнего срока для заключения торгового договора с Китаем.

"Трудно выяснить, какова же реальная ситуация, но это определенно приводит рынок в движение", — цитирует агентство Рейтер слова главного международного стратега B. Riley FBR Inc. Марка Гранта.

Негативная внутренняя статистика при этом не оказывает заметного влияния на торги. До открытия торгов аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) сообщила, что в ноябре число рабочих мест в частных компаниях США выросло на 67 тысяч, ожидался рост на 140 тысяч. Позднее американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг США в ноябре опустился сильнее ожиданий — до 53,9% с уровня октября в 54,7% при прогнозе в 54,5%.