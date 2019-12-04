МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам снижается в среду вечером из-за негативной статистики по США, также инвесторы оценивают перспективы торговых отношений Вашингтона и Пекина, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.11 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,1088 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1081 доллара, курс доллара к иене поднимался до 108,8 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,62 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,16%, до 97,58 пункта.

Ранее аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) сообщила, что число рабочих мест в частных компаниях США в ноябре выросло слабее ожиданий — на 67 тысяч по сравнению с показателем предыдущего месяца, хотя ожидался рост на 140 тысяч.

Позднее американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг США в ноябре опустился сильнее ожиданий — до 53,9% с уровня октября в 54,7% при прогнозе в 54,5%. При этом в понедельник ISM отчитался о неожиданном снижении индекса деловой активности в промышленности за аналогичный месяц.

"На этой неделе мы видим довольно слабую американскую статистику, что не помогает настроениям по доллару", — приводит агентство Рейтер слова старшего валютного стратега Scotiabank в Торонто Шона Осборна (Shaun Osborne). Аналитик отметил, что данные ADP трудно проигнорировать, хотя такая динамика не слишком удивляет, учитывая риски роста мировой экономики и замедление экономики США.

Рынки продолжают ожидать новостей по торговле между США и КНР. Ранее агентство Блумберг сообщило о том, что стороны могут в скором времени договориться об отмене ряда взаимных пошлин. Трейдеры продолжают оценивать перспективы того, произойдет ли запланированное на декабрь повышение американских импортных пошлин на ряд видов китайской продукции.