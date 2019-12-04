МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок отскочил вверх в рамках коррекции после ощутимо снижения накануне и обновления минимумов с конца октября.

Улучшение конъюнктуры мировых фондовых и товарных площадок поддержало повышение стоимости российских акций.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи вырос на 0,60%, до 2900,66 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,13%, до 1430,03 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

КОРРЕКЦИЯ

Российский фондовый рынок к закрытию отскочил вверх после обновления в первой половине дня минимумов с конца октября в районе 2875,50 пункта по индексу Мосбиржи и 1410,61 пункта про РТС.

Фондовые индексы западных стран вечером растут на 0,1-1,3% на фоне очередных надежд на торговую сделку между США и Китаем.

Новости по торговой сделке США и КНР поддерживают склонность инвесторов к риску после трех дней снижения фондовых индексов подряд. Так, агентство Блумберг сообщило о том, что стороны могут в скором времени договориться об отмене ряда взаимных пошлин.

Рынок нефти на таком фоне растет почти на 4%, до 63,23 доллара за баррель. Дополнительная поддержка нефтяным котировкам приходит от данных минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 29 ноября, уменьшились на 4,9 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 447,1 миллиона баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали уменьшения этих запасов на 1,7 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились на 0,3 миллиона баррелей — до 43,8 миллиона.

В лидерах роста среди российских бумаг оказались акции "М.Видео" (+5,1%), "Сургутнефтегаза" (+2,7%), АФК "Система" (+2,6%), "Роснефти" (+2,1%), "Мосбиржи" (+2%). Снизились бумаги "Полюса" (-0,9%), "Фосагро" (-0,8%), ТМК (-0,8%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В четверг российский фондовый рынок может продолжить рост, в фокусе будут бумаги нефтяных компаний в ожидании новостей от ОПЕК+, рассуждает Сергей Суверов из компании "БКС Премьер".

"Кроме того, поддержку акциям РФ может оказать вероятная стабилизация американских индексов, которые могут скорректироваться вверх. Также инвесторы не слишком верят в вероятность одобрения новых антироссийских санкций. Индекс Мосбиржи может колебаться в диапазоне 2900-2910 пунктов", — оценил он.

В базовом сценарии завтра индекс Мосбиржи ждет торговля примерно на уровне сегодняшних значений, полагает Игорь Костырко из компании "Универ Сбережения".

"Основная задача индекса — закрепиться выше 2920 пунктов, только после этого можно всерьез рассчитывать на возобновление роста к предыдущим максимумам. Курс доллара к рублю остается достаточно стабильными, особенно с учетом локального ослабления индекса доллара к валютам других развитых стран, это позволяет индексу РТС рассчитывать на динамику, сопоставимую с динамикой индекса Мосбиржи, и по нему цель возможного отскока на завтра 1440 пунктов", — оценил он.