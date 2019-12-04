МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду закрылись ростом на возвращении оптимизма относительно возможной деэскалации торгового конфликта США и КНР, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,38%, до 7186,3 пункта, французский CAC 40 — на 1,27%, до 5799,68 пункта, немецкий индекс DAX — на 1,17%, до 13140,73 пункта.

Поддержку индексам оказало сообщение агентства Блумберг о том, что Китай и США могут в скором времени договориться об отмене ряда взаимных пошлин.

Инвесторы с большим оптимизмом восприняли эту новость, так как накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что торговое соглашение между сторонами может быть заключено уже после президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре 2020 года.

На фоне этих противоречивых новостей старший рыночный аналитик Нил Уилсон (Neil Wilson), чье мнение приводит агентство Рейтер, сказал: "Я бы не стал верить в заключение торговой сделки до тех пор, пока не увижу ее сам. Возможно, ситуация с переговорами не ухудшилась, но это не значит, что сделка не за горами".

Инвесторы также обращают внимание на статистику по региону. Так, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) в еврозоне, по окончательной оценке, в ноябре сохранился на уровне октября в 50,6 пункта. При это аналитики ожидали показателя на уровне предварительной оценки в 50,3 пункта.