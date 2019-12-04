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МОСКВА, 4 дек /ПРАЙМ/. Чистая прибыль ВТБ по МСФО за десять месяцев сократилась на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 147,6 миллиарда рублей, сообщает кредитная организация.

"В начале четвертого квартала мы видим продолжение роста доходности основных операций и прибыльности на фоне стабильного качества активов, замедления роста расходов и дальнейшего укрепления структуры баланса. Чистая прибыль группы за 10 месяцев 2019 года составила 147,6 миллиарда рублей, что соответствует возврату на капитал (ROE) 11,4%, в октябре чистая прибыль составила 19,6 миллиарда рублей (ROE 14,3%)", — цитируется в сообщении банка первый зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин.

Олюнин добавил, что результаты октября и десяти месяцев подтверждают прогноз банка по чистой прибыли за 2019 год в размере 200 миллиардов рублей.

Совокупный кредитный портфель вырос с начала года на 3,9%, при этом рост кредитов физическим лицам составил 15,8%, а их доля в портфеле увеличилась до 29,2%. Кредиты юридическим лицам в октябре сократились на 1%, причиной чего стало погашение ряда крупных заимствований. Снижение корпоративного кредитного портфеля по итогам десяти месяцев составило 0,4%.

Расходы ВТБ на резервы в октябре составили 10,4 миллиарда рублей, что на 39,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в январе-октябре — 88,2 миллиарда рублей, снизившись на 24%. Чистые процентные доходы в октябре составили 37,8 миллиарда рублей, увеличившись на 1,1%, в январе-октябре — 361,6 миллиарда рублей, сократившись на 1,8%. Как следует из сообщения банка, по мере смягчения денежной политики и на фоне продолжения роста кредитного портфеля ВТБ ожидает улучшения чистой процентной маржи и роста чистых процентных доходов в ноябре-декабре текущего года.