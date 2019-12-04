МОСКВА, 4 дек /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российская валюта вечером растет к доллару и к евро на позитивных внешних сигналах.

Возврат на рынки надежд на достижение торговой сделки между США и Китаем поддерживает спрос на рисковые активы.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.15 мск снижался на 25 копеек до 63,90 рубля, курс евро — на 36 копеек до 70,75 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ – ОПЯТЬ РОСТ

Рубль вечером повышается против доллара и евро на фоне улучшения конъюнктуры внешних рынков.

Фондовые индексы западных стран вечером растут на 0,4-1,3% на фоне очередных надежд на торговую сделку между США и Китаем.

Новости по торговой сделке США и КНР поддерживают склонность инвесторов к риску после трех дней снижения фондовых индексов. Так, агентство Блумберг сообщило о том, что стороны могут в скором времени договориться об отмене ряда взаимных пошлин.

Рынок нефти на таком фоне растет более чем на 4%, до 63,38 доллара за баррель. Дополнительная поддержка нефтяным котировкам приходит от данных минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 29 ноября, уменьшились на 4,9 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 447,1 миллиона баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали уменьшения этих запасов на 1,7 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились на 0,3 миллиона баррелей — до 43,8 миллиона.

Аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ также поддержал спрос на рубли. Ведомство разместило бумаг на 13,2 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 19,628 миллиарда.

На таком позитивном фоне после пробития долларом уровня поддержки в районе 64,012 рубля он нацелился на торговый диапазон 63,8730-63,7910, отметил Роман Наумов из BCS Global Markets.

В целом же доллар и евро вечером снижаются к рублю на 0,4-0,5%. Рублевая цена нефти при этом колеблется в районе 4,05 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Поддержку рублю оказали как рынок энергоносителей, так и динамика валют развивающихся рынков, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"При этом более сильное снижение доллара обусловлено его ослаблением к широкому спектру валют. В результате, "медведям" в американской валюте удалось перехватить инициативу и увести ее ниже ближайшей поддержки, расположенной на уровне 64 рубля. В краткосрочной перспективе это снижает вероятность подъема доллара в район 65 рублей. Что же касается дальнейшего снижения, то для этого доллару необходимо закрепиться ниже 64 рублей", — добавил он.

Актуальными для рубля остаются риски возможной санкционной активизации, полагает Антон Покатович из компании "БКС премьер". "Ожидаем, что курс доллара в четверг будет находиться в коридоре 63,8-64,3 рубля", — добавил он.