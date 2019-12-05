ВАШИНГТОН, 5 дек /ПРАЙМ/. Ведущие фондовые индексы США заметно выросли на закрытии торгов в среду на фоне сообщений СМИ о возможной деэскалации торгового конфликта между США и Китаем, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.00 по Нью-Йорку (0.00 мск) фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) подрос на 0,55%, до 27654,66 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – также на 0,54%, до 8566,672 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,72%, до 3115,60 пункта.

Инвесторы продолжают следить за развитием торговых отношений США и Китая. Оптимизм инвесторов поддерживается на фоне сообщения агентства Блумберг о том, что стороны могут в скором времени договориться об отмене ряда взаимных пошлин.

Это сообщение поддержало настроения трейдеров после того, как накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что торговый договор с Китаем может быть заключен уже после президентских выборов, то есть через год.