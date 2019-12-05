МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг утром, реагируя на дешевеющий четвертый день подряд курс доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.33 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,95 доллара, или на 0,13%, до 1482,15 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро поднималась на 0,24% — до 16,957 доллара за унцию.

Поддержку стоимости золота в четверг оказывает снижающийся к мировым валютам курс доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается четвертый день подряд — в четверг на 0,08%, до 97,57 пункта.

Кроме того, неопределенные перспективы торговой сделки между Китаем и США также поддерживают спрос на золото в качестве более надежного актива.

"Золото всегда имело статус более надежного актива, и люди предпочитают драгметалл, когда они не знают, чего ожидать… Курс доллара немного ослаб, и это также помогло подтолкнуть вверх цены на золото", — прокомментировал агентству Рейтер управляющий директор GoldSilver Central Брайан Лэн (Brian Lan).