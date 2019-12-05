МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг днем снижается по отношению к евро на статистике из США, которая вызвала опасения относительно состояния крупнейшей мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.50 мск курс евро к доллару рос до 1,1091 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1076 доллара. При этом курс доллара к иене рос до 108,96 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,85 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,13%, до 97,52 пункта.

Давление на курс доллара оказывает статистика из США. Так, институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) на текущей неделе опубликовал индексы деловой активности в сфере услуг США и в промышленности за ноябрь, которые оказались хуже прогнозов. "Данные были неутешительными, поэтому у доллара довольно плохая неделя. Но во многом снижение доллара еще связано с динамикой основных европейских валют, что оказывает дополнительное давление на курс доллара", — считает глава отдела валютной стратегии BMO Capital Стивен Галло (Stephen Gallo), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Кроме того, аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) сообщила в среду, что число рабочих мест в частных компаниях США в ноябре выросло слабее ожиданий. "Данные ADP немного разочаровали, и если официальная пятничная статистика их подтвердит, то рынок может предположить смягчение позиции ФРС на заседании на следующей неделе", — добавили аналитики CMC Markets.

Поддержку курсу евро оказывает статистика из еврозоны, согласно которой рост ВВП региона, по окончательной оценке, в третьем квартале 2019 года составил 0,2% в квартальном выражении и 1,2% — в годовом, что совпало с ожиданиями аналитиков.