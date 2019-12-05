МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг преимущественно растут на статистике из еврозоны и корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.20 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,12%, до 7179,78 пункта, французский CAC 40 рос на 0,76%, до 5843,49 пункта, немецкий индекс DAX увеличивался на 0,25%, до 13172,95 пункта.

В центре внимания инвесторов в четверг статистические данные из еврозоны, согласно которым рост ВВП региона, по окончательной оценке, в третьем квартале 2019 года составил 0,2% в квартальном выражении и 1,2% — в годовом, что совпало с ожиданиями аналитиков. В то же время на рост немецкого индекса оказывают давление данные о снижении объемов заказов промышленных предприятий в стране, которые сократились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Акции итальянской Moncler дорожают примерно на 10% в ходе торгов на сообщениях о том, что французская Kering провела предварительные переговоры о потенциальной покупке итальянского производителя люксовых товаров. Акции Kering растут на 1,6%.

Поддержку европейским акциям также оказывает оптимизм инвесторов относительно перспектив торгового соглашения между США и КНР. Агентство Блумберг в четверг сообщило, что американская сторона ожидает, что первая фаза торгового соглашения будет завершена до очередного повышения американских импортных пошлин, запланированного на 15 декабря.

"Торговая война станет ключевым фактором настроений в ближайшие несколько недель", — прокомментировали агентству Франс Пресс аналитики DBS Group.