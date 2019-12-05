МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Российская валюта днем в четверг растет к доллару и евро на возвращении рынка нефти к росту.

Подъем западных фондовых индексов поддерживает спрос на рисковые активы и рубль, в частности.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.52 мск снижался на 11 копеек, до 63,84 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 70,82 рубля, следует из данных Московской биржи. Меньший рост рубля к евро объясняется повышением европейской валюты на форексе в район 1,11 доллара.

РУБЛЬ – НЕБОЛЬШОЕ ПОВЫШЕНИЕ

Рубль днем повышается против доллара и евро на фоне улучшения конъюнктуры внешних рынков.

Западные фондовые индексы и фьючерсы на них днем прибавляют 0,2-0,7%, сигнализируя о сохраняющемся спросе на рисковые активы.

Рынок нефти добавляет привлекательности рублю. После утреннего снижения он перешел к росту и прибавляет 0,5%, до 63,31 доллара за баррель сорта Brent. Игроки рынка ожидают сигналов с начавшегося в четверг саммита ОПЕК+. В частности, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул Азиз бен Сальман уже заявил, что ожидает успешную встречу в рамках заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в четверг.

В целом же доллар и евро днем снижаются к рублю на 0,1-0,2%. Рублевая цена нефти при этом колеблется немного ниже уровня 4,05 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Определенное сдерживающее рост влияние на рубль оказывает очередной скандал, связанный с высылкой российских дипломатов из Германии, рассуждает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер". Пока реакция на него является достаточно сдержанной, однако эта история может усилить санкционные риски для России, считает он.

"В ближайшие дни доллар вернется выше уровня 64 рубля, а евро попытается закрепиться над уровнем 71 рубль. Давление на рубль будут оказывать ожидания рассмотрения в комитете по международным делам сената США законопроекта о новых антироссийских санкциях, которое намечено на следующую среду", — сказал Бабин.

В отрыве от единоразовых событий, с фундаментальной точки зрения нет поводов для значительного отклонения курса рубля от текущих уровней, полагает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Ослабление валюты РФ сдерживается сохраняющейся привлекательностью российских активов на фоне мягкой политики Банка России, а также снижением внешней долговой нагрузки. При этом укрепление рубля ограничивается действием бюджетного правила и волатильностью на внешних рынках из-за неопределенности вокруг политических рисков", — добавил он.

Рынок остается в широком диапазоне 63,20-64,50 рубля за доллар, торгуясь в его середине, диапазон торгов по евро 70-71,50 рубля, оценил положение Олег Кочетков из МТС Банка.