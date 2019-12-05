МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. ЦБ выявил манипулятора, действовавшего от имени ВЭБа на рынке валюты РФ в апреле-июне 2018 года, говорится в сообщении регулятора.

"Банк России установил неоднократное манипулирование рынками валютных инструментов … в период с 13.04.2018 по 13.06.2018, осуществлявшееся Бычковым Николаем Владимировичем и … нерезидентом Fengda Trading Ltd. Являясь в указанный период лицом, уполномоченным совершать конверсионные операции и вести открытую валютную позицию государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", Бычков Н.В. систематически совершал … сделки с … Fengda Trading Ltd по предварительному соглашению", — говорится в сообщении.

По данным ЦБ, Fengda Trading Ltd совершала покупку или необеспеченную продажу иностранной валюты по рыночным ценам, после чего выставляла одну или несколько лимитированных заявок на закрытие только что набранной позиции по более выгодным курсам. Спустя непродолжительное время, за которое курс не успевал значительно измениться, Бычков, действуя от имени Внешэкономбанка, выставлял одну или несколько заявок, мгновенное исполнение которых приводило к изменениям курса до уровней, на которых были расположены заявки контрагента, что позволяло контрагенту закрыть позицию с прибылью, говорится в сообщении ЦБ.

В результате совершения более 50 серий сделок по указанной схеме компанией Fengda Trading Ltd был получен доход в размере свыше 49 миллионов рублей, оценил регулятор. "Банк России направил Бычкову и Fengda Trading Ltd предписания о недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем. Материалы проверки направлены Банком России в правоохранительные органы", — сообщил регулятор.

ВЭБ еще в августе 2018 года уволил сотрудника Николая Бычкова, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

"Указанный человек не работает в ВЭБ.РФ с августа 2018 года. Он был уволен за выявленные в ходе внутренней проверки нарушения в своей деятельности", — сообщили представитель ВЭБа.

В госкорпорации отметили, что проведенная в ВЭБе в 2018-2019 годах реорганизация в том числе преследовала цель исключить риск противоправных действий. "К настоящему моменту выстроено системное сотрудничество с ЦБ и правоохранительными органами по этому направлению", — подчеркнули в ВЭБ.