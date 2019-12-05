МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг опускаются на рисках, связанных с процессом импичмента президента США Дональда Трампа, сдерживает снижение индексов сильная внутренняя статистика по торговле и рынку труда, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.20 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,16%, до 27606,35 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,16%, до 8552,78 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,13%, до 3108,66 пункта.

Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что президенту Дональду Трампу будут предъявлены обвинения с целью импичмента. Пресс-секретарь президента Стефани Гришэм сообщила после объявления демократов о подготовке обвинений Трампу, что рассчитывает на честный процесс в сенате.

Сдерживают снижение индексов данные макростатистики. Так, по данным минтруда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 30 ноября уменьшилось на 10 тысяч с показателя предыдущей недели, до 203 тысяч. Аналитики же ожидали роста до 215 тысяч.

Тогда же министерство торговли сообщило, что дефицит торгового баланса в США в октябре сократился сильнее ожиданий — до 47,2 миллиарда долларов при прогнозе в 48,7 миллиарда. Значение за сентябрь было пересмотрено до 51,1 миллиарда с первоначальных 52,5 миллиарда долларов.

В пятницу рынки ожидают данные по безработице в США в ноябре. Аналитики ожидают сохранения уровня безработицы в 3,6% и роста числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики на 180 тысяч.