МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг вечером на рисках, связанных с планами объявить импичмент американскому президенту Дональду Трампу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.32 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,55 доллара, или на 0,1%, до 1481,65 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,31% — до 16,986 доллара за унцию.

Спрос на золото, которое считается более надежным активом, растет в условиях политической неопределенности, которая возросла на фоне новостей об импичменте Трампа.

Ранее в четверг спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Трампу будут предъявлены обвинения с целью импичмента. При этом Белый дом отметил, что рассчитывает на честный процесс по импичменту в сенате.

При этом темпы роста сдерживаются сильными статданными по США. Так, дефицит торгового баланса в стране сократился сильнее прогноза, до 47,2 миллиарда долларов, или на 7,6%. А число заявок на пособие по безработице обновило минимум с марта текущего года. Показатель составил 203 тысячи, в марте число заявок достигло 204 тысяч.