МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций закрылся разнонаправленно на фоне укрепления рубля, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,05% — до 2899,29 пункта, индекс РТС вырос на 0,03%, до 1430,39 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 16 копеек – до 63,8 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 70,8 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,22% — до 63,77 доллара за баррель.

"Индекс Мосбиржи незначительно снизился в четверг, поскольку противоречивые новости относительно "первой фазы" торговой сделки между США и Китаем снижают аппетит к риску. Также многие участники заняли выжидательную позицию накануне объявления итогов встречи ОПЕК+", — отмечает Сергей Суверов из "БКС Премьер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В четверг заметно сильнее рынка торговались многие представители металлургического и трубопрокатного сектора. Акции ГМК "Норильский никель" по итогам торгов выросли на 2,18%, НЛМК – на 2,28%, ММК – на 1,73%, "Северстали" – на 0,62%, ЧТПЗ – на 5,19%.

В лидерах роста также префы группы "ГАЗ" (5,79%), акции "М.Видео" (6,46%), префы "Сургутнефтегаза" (1,11%), префы "Татнефти" (1,07%) и обыкновенные акции "Башнефти" (1,05%).

Среди лидеров падения – акции АФК "Система" (-1,67%), "Новатэка" (-1,54%), Московской биржи (-1,53%), "Яндекса" (-1,5%), "Мосэнерго" (-1,28%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,14%) и акции "Газпрома" (-1,03%).

ПРОГНОЗЫ

В пятницу российский фондовый рынок будет реагировать на результаты встречи ОПЕК+ и статистику по рынку труда в США за ноябрь, которая особенно актуальна накануне заседания ФРС на следующей неделе, отмечает Суверов.

"Нельзя исключать небольшое снижение индекса Мосбиржи на фоне вероятной коррекции вниз нефтяных котировок после сильного роста. Индекс Мосбиржи может колебаться в диапазоне 2880-2895 пунктов", — прогнозирует он.

Несмотря на отскок на всех рынках акций, российский рынок продолжает оставаться слабым, отмечает Игорь Костырко из "Универ Сбережения".

"Основная надежда на рост нашего рынка на завтрашних торгах связана с ростом нефтяных котировок в случае успешного соглашения ОПЕК+. При таком сценарии можно рассчитывать на рост индекса Мосбиржи к уровню 2915 пунктов", — говорит он.