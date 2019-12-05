МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Российская валюта вечером растет к доллару и в меньшей мере к евро на фоне роста европейской валюты на форексе в район 1,11 доллара.

Снижение западных фондовых индексов отчасти компенсируется растущей в цене нефтью.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.02 мск снижался на 14 копеек, до 63,81 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 70,79 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ – НЕБОЛЬШОЕ ПОВЫШЕНИЕ

Рубль вечером повышается против доллара и стабилен к евро на фоне роста евро к район 1,11 доллара на форексе. Слабые данные по рынку труда США и сильные по динамике ВВП еврозоны поддерживают курс европейской валюты.

Западные фондовые индексы и фьючерсы к вечеру растеряли утренний рост.

Рынок нефти остается в плюсе (+1%, до 63,64 доллара за баррель сорта Brent), что поддерживает привлекательность российских активов. Игроки рынка ожидают сигналов с начавшегося сегодня саммита ОПЕК+. В частности, мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в четверг рекомендовал дополнительное сокращение добычи в рамках сделки на 500 тысяч баррелей в сутки в течение первого квартала 2020 года, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак. Действующее соглашение предполагает снижение на 1,2 миллиона баррелей в сутки.

Поддержку рынку нефти оказали и сообщения агентства Рейтер о том, что Saudi Aramco установила цену своего первичного публичного размещения акций в размере 32 риала за акцию (8,53 доллара), что соответствует верхней планке ожидаемого коридора и дает капитализацию всей компании на уровне 1,7 триллиона долларов. Как ожидается, официальное заявление Saudi Aramco будет опубликовано поздно вечером в четверг.

Определенное психологическое давление на рубль оказывает решение минфина США ввести санкции в отношении семи российских компаний, среди которых Evil Corp, и 17 физических лиц, которые, по версии ведомства, были связаны с киберпреступлениями.

В целом же доллар вечером снижается к рублю на 0,2%, евро — в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти при этом колеблется немного выше уровня 4,05 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ситуация на валютных площадках развивающихся рынков в четверг представлялась неоднозначной, отметил Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".

"Часть валют (в их числе южноафриканский рэнд, аргентинский песо, бразильский реал, турецкая лира) демонстрировали снижение к доллару. Другие валюты (индийская рупия, мексиканское песо) укреплялись. К числу последних принадлежал и рубль. Доллару не удалось протестировать отметку 64 рубля. Ближе к вечеру рубль вновь был близок к повторению дневных максимумов", — сказал он.

Рыночная неопределённость в отношении торговых переговоров США и Китая сохраняет потенциал давления на российскую валюту в ближайшей перспективе, полагает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Ожидаем, что доллар завершит эту неделю в коридоре 63,6-64 рубля. В пятницу внимание участников рынка будет сконцентрировано на нефтяной конъюнктуре, а также макростатистике США. В том случае, если рост нефтяных котировок продолжится как на фоне позитива ОПЕК+, так и "дорогого" IPO Saudi Aramco, рубль получит умеренную поддержку", — добавил он.