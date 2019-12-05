МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг вечером снижается по отношению к евро и иене на росте опасений относительно возможного замедления роста американской экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.34 мск курс евро к доллару рос до 1,1105 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1076 доллара. При этом курс доллара к иене опускался до 108,69 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,85 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,24%, до 97,41 пункта.

Давление на курс доллара оказывает статистика из США. Так, институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) на текущей неделе опубликовал индексы деловой активности в сфере услуг США и в промышленности за ноябрь, которые оказались хуже прогнозов.

"Есть опасения, что экономика США замедляется из-за плохих показателей ISM. Не думаю, что мы завтра получим плохой показатель по заработной плате, которая является следующей значимой статистикой. Но пока вы не увидите хороший показатель по промпроизводству, мы снова будем возвращаться к проблеме торгового конфликта США и Китая", — заявил агентству Рейтер старший аналитик FXStreet.com Джо Тревизиани (Joe Trevisani).

При этом в четверг был опубликован ряд сильных статистических данных из США. Так, дефицит торгового баланса в стране сократился сильнее прогноза, до 47,2 миллиарда долларов, или на 7,6%. А число заявок на пособие по безработице обновило минимум с марта текущего года. Показатель составил 203 тысячи, в марте число заявок достигло 204 тысяч. В пятницу министерство труда США опубликует данные по безработице и почасовой зарплате в стране в ноябре.

Инвесторы также обратили внимание на заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Дональду Трампу будут предъявлены обвинения с целью импичмента. Пресс-секретарь президента Стефани Гришэм сообщила после объявления демократов о подготовке обвинений Трампу, что рассчитывает на честный процесс в сенате.