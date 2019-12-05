МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись снижением, кроме французского CAC 40, после выхода слабой статистики по еврозоне и по Германии в частности, трейдеры продолжают следить за ситуацией в мировой торговле, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,7%, до 7137,85 пункта, французский CAC 40 — вырос на 0,03%, до 5801,55 пункта, немецкий индекс DAX — уменьшился на 0,65%, до 13054,8 пункта.

Негативно повлияла на торги региона слабая внутренняя статистика. Согласно официальным данным, объем розничных продаж в еврозоне в октябре опустился сильнее ожиданий — на 0,6% в месячном выражении против ожидаемого снижения на 0,3%. В годовом исчислении показатель увеличился на 1,4% при ожидании роста на 2,2%.

Объём промышленных заказов в Германии в октябре неожиданно сократился на 0,4% к сентябрю, хотя ожидался рост на 0,3%. В пятницу станут известны данные по промышленному производству в стране, которое, как прогнозируют эксперты, выросло на 0,1% в октябре в месячном выражении после снижения на 0,6% месяцем ранее.

Ситуация с мировой торговлей продолжает оставаться во внимании европейских трейдеров. Ранее СМИ сообщили, что США и КНР приближаются к согласованию взаимных пошлин, которые могут быть отменены в рамках первой части торгового договора между странами. При этом введение новых пошлин США на импорт ряда китайских товаров запланировано уже на 15 декабря, и трейдеры оценивают возможность того, будет ли оно отложено.