ВАШИНГТОН, 6 дек /ПРАЙМ/. Ведущие американские фондовые индексы в четверг закрыли торги слабым ростом, который замедлен рисками, связанными с импичментом президента США Дональда Трампа. При этом сильная внутренняя статистика по торговле и рынку труда сдерживает обвал индексов.

На 16.00 по Нью-Йорку (0.00 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,05%, до 27664,19 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,01%, до 8567,816 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,20%, до 3118,91 пункта.

Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Трампу будут предъявлены обвинения с целью импичмента. Пресс-секретарь президента Стефани Гришэм сообщила, что рассчитывает на честный процесс в сенате, который примет окончательное решение по этим обвинениям.

Однако обвалу котировок препятствуют уверенные данные по макростатистике. Так, по данным минтруда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 30 ноября уменьшилось на 10 тысяч с показателя предыдущей недели, до 203 тысяч. Аналитики ожидали роста до 215 тысяч. Министерство торговли сообщило, что дефицит торгового баланса в США в октябре сократился сильнее ожиданий — до 47,2 миллиарда долларов при прогнозе в 48,7 миллиарда. Значение за сентябрь было пересмотрено до 51,1 миллиарда с первоначальных 52,5 миллиарда.

В пятницу рынки ожидают данные по безработице в США в ноябре. Аналитики ожидают сохранения уровня безработицы в 3,6% и роста числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики на 180 тысяч.