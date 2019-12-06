МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу утром незначительно снижается по отношению к евро и иене в ожидании статистики по рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.14 мск курс евро к доллару рос до 1,1107 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1102 доллара. Курс доллара к иене опускался до 108,67 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,75 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 97,38 пункта.

В пятницу рынки ждут данные по безработице в США в ноябре. Аналитики ожидают сохранения уровня безработицы в 3,6% и роста числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики на 186 тысяч после увеличения на 128 тысяч месяцем ранее.

"Цифра ниже 150 тысяч или выше 210 тысяч может привести к существенной реакции рынка", — цитирует агентство Рейтер старшего рыночного стратега CMC Markets в Сиднее Майкла Маккарти (Michael McCarthy).