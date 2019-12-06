МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись ростом индексов после того, как новые комментарии президента США Дональда Трампа по торговле с Китаем поддержали надежды на скорое достижение соглашения между странами, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,43% — до 2912,01 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,82%, до 1640,33 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,2% — до 26498,37 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,02% — до 2081,85 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,23%, до 23354,4 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,36%, до 6707 пунктов.

Трейдеры обратили внимание на заявление Трампа, согласно которому переговоры с Китаем по вопросу краткосрочной сделки "продвигаются вперед". При этом он добавил, что сейчас вопрос о новом повышении пошлин 15 декабря не обсуждается.

Инвестиционный директор Libra Investments Ясуо Сакума (Yasuo Sakuma), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что многие игроки рынков заняли выжидательную позицию в преддверии данных по рынку труда в США и "других ключевых событий". "Но очевидно, что настроение умеренно позитивное", — добавил эксперт.

Позднее в пятницу выйдет американская статистика по безработице за ноябрь. Аналитики ожидают сохранения уровня безработицы в 3,6% и роста числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики на 186 тысяч после увеличения на 128 тысяч месяцем ранее.