МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Мосбиржа собирается в 2020 году запустить торговлю поставочным фьючерсом на зерно, одним из заинтересованных участников стал ВТБ, сообщает РБК.

В 2015 году на площадке Национальной товарной биржи (НТБ) уже торговались фьючерсы на зерно по сделкам своп, но в 2017 году биржа столкнулась с недосдачами по контрактам.

Между тем опрошенные агентством "Прайм" аналитики считают, что фьючерсная торговля зерном необходима всем: от государства до производителей и трейдеров.

ЗАЧЕМ РФ НУЖНА ФЬЮЧЕРСНАЯ ТОРГОВЛЯ ЗЕРНОМ

Вопрос об организованной торговле зерном через биржу назрел в России давно, отмечает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

Ведь РФ на протяжении последних лет является страной лидером в мире по поставкам зерна на экспорт, составляя около 20% от мирового объема, добавляет заведующая базовой кафедрой торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Панасенко.

Организация прозрачного зернового рынка – трудная задача, так как его участники не всегда в ней заинтересованы, не все хотят менять сложившиеся методы работы, считает Лукичева. Но справиться с ней можно.

"Проект развития спотового зернового рынка в рамках НТБ показал возможность организации фьючерсного контракта на зерно", — убеждена она.

В реализации проекта особенно заинтересовано государство. Эксперт объясняет это так: в настоящее время участники зернового рынка учитывают котировки в Париже, но ориентируются в основном на цены тендеров и спотовые цены Platts. Хотелось бы вывести российский рынок зерна, особенно пшеницы, на новый уровень, когда ситуация на российском зерновом рынке будет определять мировые цены, добавляет Лукичева.

"В настоящее время РФ оказывает влияние на уровень цен, но не настолько, насколько хотелось бы. Также развитие биржевого фьючерсного рынка привлечет дополнительные финансовые средства в нашу экономику, будет способствовать общему развитию товарного рынка", — считает она.

На зерно растет спрос, добавляет аналитик ИК "Фридом Финанс" Александр Осин, говоря о причинах начала торговли фьючерсами на зерно. На российском рынке рублевые цены на зерно сейчас – несмотря на спад в середине года – выше, чем в конце 2017-начале 2018 годов на 20-100% в зависимости от сорта и периода оценки.

По мнению старшего аналитика Альфа-банка Евгения Кипниса, начало торгов зерновыми фьючерсами соответствует стратегии Мосбиржи по расширению продуктового предложения на основных рынках. Это необходимо для поддержания темпов роста комиссионного дохода — в планах биржи рост на 10% в среднем в следующие 5 лет, говорит эксперт. Он отмечает, что рынок зерновых свопов был самым маржинальным для биржи — эффективная комиссия на этом рынке составляла 18 базисных пунктов, что в 10 раз превышает эффективную комиссию на рынке акций.

КАК ФОРМИРУЮТСЯ ЦЕНЫ НА ЗЕРНО

Зерно в настоящее время торгуется не только на двух биржах – в Париже (MATIF) и Чикаго (СМE), отмечает Лукичева. Есть несколько региональных бирж, например, в Бразилии, где также торгуются фьючерсы на зерновые. Однако биржевые цены CME и MATIF все же являются ориентирами для общемирового направления цен. Она отмечает, что все же эти биржи также имеют больше региональное значение, чем общемировое. Экспортный уровень цен обычно определяется через проводимые тендеры.

"Формирование цен на зерно через российские фьючерсы позволит проводить контрактации на нашей территории и учитывать как особенности внутреннего рынка, так и условия внешних поставок", — считает Лукичева.

Постепенно также ожидается переход к торговле за рубли. С точки зрения влияния на мировые цены – вряд ли будет значительное расхождение цен, но премия/дисконт между контрактами обязательно будет, убеждена она. К тому же на Мосбирже будут торговаться российские сорта зерна, что очень важно для продавцов и покупателей.

В ЧЕМ СЛОЖНОСТИ

Однако одного желания для развития биржевой фьючерсной торговли зерном недостаточно.

По словам Лукичевой, трудностей масса – от нежелания участников рынка резервировать дополнительные средства под работу с биржей, до сложностей поставок зерна, хранения. Транспортная составляющая в цене товара для России особенно важна и именно она порождает наибольшее количество проблем за счет своей непрозрачности.

Ситуация 2017 года, когда Мосбиржа столкнулась с недосдачами зерна по сделкам своп, по мнению Лукичевой, не повторится. Это несомненно был удар по репутации биржи, но над этой проблемой работают, и вероятнее всего, она больше не повторится, считает эксперт.

По ее словам, интерес к торговле фьючерсами на зерно у участников рынка есть. Кроме ВТБ, который, по словам Осина, уже стал "банком-зернотрейдером", о своей заинтересованности также заявляли крупные производители зерна – компании "Русагро", Сюкден, Луис Дрейфус, к торговле фьючерсами также проявил интерес Сбербанк.

Это могут быть и отдельные крупные зарубежные компании или страны, например Египет или Турция, считает Панасенко. Интерес может проявить и Япония, которая является лидером по импорту зерна в мире.