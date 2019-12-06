МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Курс рубля мало меняется к доллару и символически подрастает к евро на нейтральном внешнем фоне и в ожидании решения заседания ОПЕК+, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.24 мск пятницы рос на 2 копейки — до 63,74 рубля, курс евро снижался на 4 копейки, до 70,72 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,47% — до 63,09 доллара за баррель.

РУБЛЬ СТАБИЛЕН

Курс рубля в пятницу днем в паре с долларом торгуется в узком диапазоне недалеко от уровней предыдущего закрытия. При этом рубль немного подрастает к евро на фоне снижения европейской валюты на международном валютном рынке форекс.

К текущему моменту рубль к доллару снижается на 0,05% и поднимается к евро на порядка 0,08%, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Евро к доллару на форексе снижается на 0,08%.

Валюты развивающихся рынков растут: индийская рупия растет на 0,04%, южноафриканский рэнд — на 0,31%, турецкая лира — на 0,07%.

"К окончанию первой половины дня в пятницу рубль демонстрировал динамику, близкую к нейтральной, и в паре с долларом, и в паре с евро. Тем не менее, еще в утренние часы рубль успел протестировать отметку в 63,67 по доллару, сразу же обновив тем самым максимум предыдущего дня", — отмечает Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

В этом отечественной валюте, по всей видимости, помогли уже котировки нефти, которые в утренние часы были близки к отметке в 63,5 доллара за баррель марки Brent, полагает аналитик.

"Однако в ожидании сегодняшних итогов заседания министров стран ОПЕК+ котировки чуть скорректировались, перестав оказывать поддержку рублю. Не исключено также, что определенную поддержку в утренние часы рубль получил и на новостях о повышении прогноза Fitch по росту российского ВВП в 2019-2021 годы", — добавляет он.

Аналитики Нордеа-банка отмечают, что рубль завершает неделю на относительно комфортных уровнях (ниже 64 в паре с долларом и ниже 71 в паре с евро).

Позитивная риторика по торговле с американской стороны о том, что активный диалог с Китаем продолжается, не создает предпосылок для существенного укрепления рисковых активов, к которым относится и рубль, считают аналитики.

"Фактором поддержки для рубля выступают и комфортные цены на нефть, которые остаются выше 63 долларов за баррель на фоне рекомендации от мониторингового комитета ОПЕК+ дополнительно сократить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки", — добавляют они.

ПРОГНОЗЫ

До конца дня основными событиями для рынков станет публикация данных по рынку труда и потребительскому доверию в США, отмечает Кравченко. Впрочем, даже в случае выхода неблагоприятных для американской экономики данных, вряд ли можно рассчитывать на хоть какой-либо рост вероятности смягчения процентной политики ФРС на ближайших заседаниях, поэтому доллар может испытать лишь краткосрочное давление, полагает он.

"Одновременно инвесторы продолжат держать в уме ситуацию с торговым конфликтом США и Китая: позитивные новости в данном направлении могли бы открыть рублю дорогу на 63,5 по доллару, однако в случае эскалации торгового конфликта отечественная валюта будет вынуждена быстро отступить в диапазон 64-64,5 рубля", — добавляет эксперт.

Олег Кочетков из МТС Банка ожидает, что торги в парах доллар-рубль и евро-рубль до конца дня будут проходить в нижней половине среднесрочного диапазона на уровне 63,3-64 рубля по доллару и 70,5-71 рубль по евро.