МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в пятницу вечером более чем на 1% после публикации ряда статданных из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.26 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 16,45 доллара, или на 1,1%, до 1466,85 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 2,2% — до 16,683 доллара за унцию.

Спрос на золото, которое традиционно считается надежным активом, снижается, так как инвесторы оценивают статданные из США. Так, ранее в пятницу министерство труда страны сообщило, что безработица в ноябре замедлилась до 3,5%. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне прошлого месяца в 3,6%. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики также увеличилось сильнее прогноза, на 266 тысяч.

Кроме того, согласно данным Мичиганского университета индекс потребительских настроений (Michigan Consumer Sentiment Index) в декабре, по предварительной оценке, увеличился до 99,2 пункта против показателя ноября в 96,8 пункта.

Давление на котировки золота также оказывает оптимизм инвесторов относительно прогресса в торговых переговорах США и Китая. Так, Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем по вопросу краткосрочной сделки "продвигаются вперед". Он также добавил, что вопрос о новом повышении пошлин 15 декабря не обсуждается.