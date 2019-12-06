МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Курс доллара растет в пятницу вечером после выхода рекордной статистики по рынку труда США и в ожидании заседания ФРС на следующей неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.44 мск курс евро к доллару снижался до 1,1048 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1102 доллара. Курс доллара к иене опускался до 108,69 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,75 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,33%, до 97,73 пункта.

Ранее министерство труда США сообщило, что уровень безработицы в стране в ноябре опустился до минимума почти за 50 лет в 3,5% с уровня октября в 3,6%. Аналитики ожидали, что показатель не изменится к предыдущему месяцу. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 266 тысяч при прогнозе роста всего на 186 тысяч, что стало самым сильным ростом за последние 10 месяцев.

Инвесторы ожидают очередной встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая запланирована на 10-11 декабря. По данным CME Group, аналитики почти единодушно ожидают, что ключевая ставка по итогам заседания останется на текущем уровне в 1,5-1,75% после трех снижений подряд.

"Отчет был сильным, он показал хороший рост числа рабочих мест, очередное снижение уровня безработицы и хороший рост уровня заработной платы. ФРС посмотрит на это как на ясное подтверждение их решения прекратить снижение ставки", — приводит агентство Рейтер комментарий старшего экономиста FHN Financial в Нью-Йорке Криса Лоу (Chris Low).