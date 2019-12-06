МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок вырос, отыгрывая внешний позитив.

Улучшение на фоне торгового оптимизма конъюнктуры фондовых и товарных площадок поддержало повышение стоимости российских акций.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи вырос на 1,02%, до 2928,76 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,25%, до 1448,34 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ВСЛЕД ЗА МИРОМ

Российский фондовый рынок вырос к закрытию пятницы на фоне улучшения конъюнктуры мировых рынков. Инвесторы с оптимизмом восприняли заявление президента США Дональда Трампа, согласно которому переговоры с Китаем по вопросу краткосрочной сделки "продвигаются вперед". При этом он добавил, что сейчас вопрос о новом повышении пошлин 15 декабря не обсуждается.

Позитивные данные с рынка труда США также поддержали спрос на рисковые активы. Американские работодатели в ноябре прибавили 266 тысяч рабочих мест, а безработица снизилась до 3,5%, самого низкого уровня за 50 лет. Аналитики ожидали роста только на 187 тысяч и сохранение безработицы на уровне октября 3,6%.

Фондовые индексы западных стран вечером растут на этом фоне на 0,8-1,4%. Рынок нефти прибавляет 1,1%, до 64,10 доллара за баррель. Важный позитив приходит на рынок "черного золота" со встречи ОПЕК+.

В лидерах роста среди российских бумаг оказались акции "М.Видео" (+4,2%), префы "Сургутнефтегаза" (+3%), акции ТМК (+3,5%), "Детского мира" (+1,9%), "Мосбиржи" (+1,7%). Снизились бумаги "Полюса" (-2%), МТС (-1,1%), Polymetal (-0,7%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российский рынок сейчас стоит на небольшой "развилке" с фундаментальной и технической точки зрения, полагает Александр Бахтин из компании "БКС премьер". От текущих уровней может либо сформироваться предновогодний рост с возвращением индекса Мосбиржи в зону значений выше 3000 пунктов, либо же произойдет откат в направлении 2820-2850 пунктов, говорит он.

"В начале будущей недели сохранится повышенное влияние "торгового" новостного фона на глобальный аппетит к покупке риска. Важными для отечественных активов в геополитической плоскости могут быть результаты парижской встречи лидеров Франции, России, Германии, Украины в "нормандском формате". Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на понедельник – 2915-2965 пунктов", — сказал Бахтин.

Российский рынок попробует на предстоящей неделе подрасти в район 2950-2980 по индексу Мосбиржи, поскольку коррекция уже состоялась, близятся новогодние праздники — остается не так много времени для рождественского ралли, сделка ОПЕК+ обеспечит устойчивость нефтяных котировок, а решения Центральных банков на будущей неделе не должны разочаровать инвесторов, полагает Игорь Костырко из компании "Универ Сбережения".