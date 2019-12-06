МОСКВА, 6 дек /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российская валюта вечером растет к доллару и в большей степени к евро на фоне снижения европейской валюты на форексе в район 1,105 доллара.

Обновление рынком нефти максимумов с 23 сентября (64,86 доллара за баррель) на фоне решений ОПЕК+ поддержало курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.45 мск снижался на 2 копейки, до 63,70 рубля, курс евро — на 33 копейки, до 70,43 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ – РОСТ ВСЛЕД ЗА НЕФТЬЮ

Рубль вечером повышается против доллара и в большей степени к евро на фоне коррекционного снижения евро в район 1,105 доллара на форексе. Сильные данные по рынку труда США за ноябрь поддерживают курс американской валюты.

Министерство труда США сообщило, что уровень безработицы в стране в ноябре опустился до минимума почти за 50 лет в 3,5% с уровня октября в 3,6%. Аналитики ожидали, что показатель не изменится к предыдущему месяцу. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 266 тысяч при прогнозе роста всего на 186 тысяч, что стало самым сильным ростом за последние 10 месяцев.

Рынок нефти растет на 1,5%, до 64,32 доллара за баррель сорта Brent.

Страны ОПЕК+ по итогам заседания в пятницу приняли решение о дополнительном сокращении добычи в рамках сделки на 500 тысяч баррелей в сутки в течение первого квартала 2020 года. Вдобавок к этому Саудовская Аравия, чьи обязательства и так увеличиваются на 167 тысяч баррелей в сутки, добровольно добавит еще 400 тысяч баррелей в сутки. С учетом ее добровольного вклада общее сокращение добычи ОПЕК+ достигнет 2,1 миллиона баррелей в сутки к уровням октября 2018 года.

В итоге доллар и евро вечером снижаются к рублю в пределах 0,5%. Рублевая цена нефти при этом колеблется в районе уровня 4,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Курс завершает неделю в диапазоне 63,6-63,8 рубля, российская валюта получает поддержку от нефтяных цен, а текущий информационной фон по сделке ОПЕК+ позволяет участникам рассчитывать на продолжение роста нефтяных котировок, говорит Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Глобальные риск-аппетиты также могли получить некоторую поддержку со стороны американской статистики по рынку труда. Полагаем, что на следующей неделе рубль также сможет воспользоваться нефтяной поддержкой. Однако значительное укрепление рублевого курса видится весьма затруднительным в условиях усилившейся неопределенности по торговой сделке США и Китая, а также давления на рубль со стороны декабрьской сезонности. В понедельник ожидаем курс в диапазоне 63,7-64,2 рубля за доллар", — добавил он.

В краткосрочной перспективе доллар будет торговаться в диапазоне 63,6-64,3 рубля, евро — 70,6-71,3 рубля, оценил Андрей Люшин из "Локо Банка".