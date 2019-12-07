МОСКВА, 7 дек /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения рынка акций РФ, стабильности рубля против доллара и его снижения к евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС за рабочую неделю снизятся на 0,5%, до 2914 пунктов и на 0,2%, до 1445 пунктов, соответственно. Цена на нефть марки Brent останется около 64 долларов за баррель, а курс евро к доллару подрастет на 0,5 цента, выше 1,11 доллара. Рубль относительно доллара останется на прежнем уровне около 63,75 рубля, а против евро снизится на 30 копеек, до 70,8 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Если говорить о предстоящей неделе, то внимание инвесторов будет приковано сразу к нескольким событиям, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Так, игроки будут следить за заседаниями ФРС и ЕЦБ, действия которых в рамках кредитно-денежной политики могут оказать влияние на широкий спектр активов. При этом мы не ожидаем каких-то шагов со стороны регуляторов, способных сдвинуть рынки в одну или другую сторону", — говорит он.

Также интерес представляют выборы в Великобритании, как фактор, способный оказать существенное влияние на Brexit, а значит и повлиять на отношения инвесторов к европейским активам и евро, добавляет он.

По словам Владимира Евстифеева из банка "Зенит", инвесторы явно рассчитывают, что либо США и Китай придут к подписанию первого этапа торгового соглашения, либо введение новых пошлин будет отсрочено. "Такое положение дел ставит мировые площадки в крайне уязвимое положение, если по данному направлению будут поступать плохие новости", — добавляет он.

Котировки нефти сдержанно реагируют на соглашение ОПЕК и не входящих в картель стран, отмечает Александр Бахтин из "БКС Премьер". Крупнейшие нефтеэкспортеры договорились на саммите ОПЕК об усилении сокращения добычи сырья в начале будущего года, но ясности в отношении более далекой перспективы нет, также замечает он. IPO Saudi Aramco, ставшее рекордным в мировой истории по объему привлечения (25,6 миллиарда долларов), поддерживает позитивные настроения на рынке "черного золота", добавляет аналитик.

Будущая неделя будет насыщена событиями и статистикой: в понедельник выйдет блок макроданных по Японии и показатель сальдо торгового баланса Германии в октябре, на следующий день — данные по инфляции в Китае в ноябре и декабрьский индекс экономических настроений ZEW в Германии, называет эксперт.

В среду, 11 декабря, будут опубликованы данные по ноябрьской инфляции в США и недельным изменениям запасов сырой нефти в Штатах, в четверг будет представлена оценка квартального ВВП РФ, добавляет он.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

В базовом сценарии Зварич из Промсвязьбанка ожидает некоторого роста российского рынка за счет позитивного влияния исхода выборов в Великобритании, умеренно-позитивного влияния заседаний Центробанков и при отсутствии негатива со стороны торгового противостояния США-Китай.

Если же по торговым взаимоотношениям пойдет негативная информация, это может оказать существенное давление на динамику активов и привести к снижению российского рынка, в то же время замечает он.

"И с фундаментальной, и с технической точки зрения рынок сейчас стоит на развилке, от которой либо сформируется предновогоднее ралли с возвращением индекса Мосбиржи в зону значений выше 3000 пунктов, либо же произойдет откат в направлении 2850 пунктов. Пока на рынке превалируют оптимистичные ожидания", — говорит Бахтин из "БКС Премьер".

"На следующей неделе можно ожидать поддержку рынка нефти со стороны ОПЕК+ и возможное начало предновогоднего ралли на российском фондовом рынке в связи с ожидаемым решением по ставке ЦБ РФ", — также отмечает Алексей Скабалланович из "Регион Эссет Менеджмент".

РУБЛЬ ПОИЩЕТ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Рубль постепенно формирует основу для еще одной значимой попытки укрепления, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер". По его словам, с 6 декабря Минфин снизил закупки валюты в рамках бюджетного правила, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор пока не собирается пересматривать диапазон нейтральных ставок (6,0%-7,0%) годовых. Инфляция в РФ продолжает замедляться, а рубль сохранять свою реальную позитивную доходность на уровне 2,8%-3,0%. Соответственно, от российской валюты можно ожидать как минимум стабильности, отметил он.

Стоит обратить внимание на заседание российского Центробанка, которое пройдет на следующей неделе, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка. "Мы ожидаем снижения ставки на 0,25 процентных пункта. Данное решение уже заложено в котировки рубля, в результате чего мы не ожидаем его существенного влияния на динамику российской валют", — добавил он.

Впрочем, не исключен скачок курса рубля вниз, что может быть обусловлено спросом на валюту со стороны импортеров и населения перед Новым годом, отметил Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс". Поддержку рублю оказывает только рост цены на нефть, но исключительно спекулятивную и на фоне низкой активности игроков, добавил он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

В среду, 11 декабря, "Алроса" представит данные по продажам за ноябрь, 12 декабря, как ожидается, состоится перенесенное ранее заседание правления "Газпрома" по дивидендной политике, а "Русгидро" представит финансовую отчетность по МСФО за третий квартал и девять месяцев 2019 года, напоминает Бахтин из "БКС Премьер".

Если говорить об отдельных историях в российских акциях, то стоит выделить рассмотрение правлением "Газпрома" новой дивидендной политики, что может оказать существенное влияние на динамику акций компании, также отмечает Зварич из Промсвязьбанка.

"Пока можно лишь говорить о том, что преодоление противоречий на переговорах США и Китая позволит секторам базовых материалов, или добычи полезных ископаемых, почувствовать улучшение перспектив. Если Вашингтон и Пекин все же смогут договориться, то актуальными будут инвестиции в акции металлургов, нефтяников и производителей удобрений", — говорит Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Ващенко из "Фридом Финанс" полагает, что лидерами роста могут стать акции нефтегазового и металлургического секторов.