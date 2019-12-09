МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций способен продолжить свой рекордный рост и привлечь средства не только из инструментов с фиксированной доходностью, но и вернуть интерес глобальных фондов. О том, какие акции могут повторить взлет бумаг "Сургутнефтегаза", почему по-прежнему интересны бумаги нефтегазового сектора, а интерес к некоторым другим секторам снизился, и как новичку не разочароваться на фондовом рынке, рассказал в интервью агентству "Прайм" руководитель управления торговых операций на рынке акций "ВТБ Капитал" Павел Зиновьев.

- Какие важные события 2019 года вы можете назвать среди тех, которые повлияли на отечественный рынок акций?

— Отечественный рынок акций в 2019 году показал рекордный рост, поднявшись на 35% к текущему моменту, и обогнал рынки развитых и развивающихся стран, благодаря, прежде всего, снижению ставок Банком России и улучшению экономической ситуации в стране. Для сравнения, индекс широкого рынка S&P500 вырос на 26%, EuroStoxx – на 24%, Бразилия – на 23%, а Китай – на 15%. Также этому способствовал переток денег из инструментов с фиксированной доходностью на рынок акций, даже с учетом, что это небольшой процент от общего объема инвестирования фондов.

Кроме того, у американских партнеров на первый план вышла ситуация с Китаем, а санкционная риторика в отношении России сошла на нет. Еще один важный фактор – центральные банки по всему миру стали снижать ставки, например, Федеральная резервная система США запустила программу количественного смягчения.

В целом все эти факторы повлияли на то, что аппетит к риску у глобальных инвесторов улучшился, и дисконт на рынке акций РФ начал схлопываться.

Рост рынка акций РФ в этом году – это только начало возврата глобальных фондов к нам на фоне улучшения геополитической обстановки и ситуации с ликвидностью на рынке. Наш рынок предоставляет уникальные возможности, потому что по мультипликаторам компании дешевые, но при этом предлагают лучшую дивидендную доходность – в среднем около 8%. Мы надеемся, что рост на нашем рынке акций продолжится в следующем году. Так что я бы не советовал держать короткие позиции.

- Российский рынок акций 7 ноября обновил исторический максимум по индексу Мосбиржи, поднявшись выше 3000 пунктов, но сейчас индекс отступил вниз. Есть ли у рынка акций РФ потенциал для дальнейшего роста?

— Сейчас мы видим, что центральные банки в мире накачивают экономику ликвидностью, поэтому вряд ли можно ожидать снижения аппетита к риску – а мы лидеры на развивающихся рынках, значит, в ближайшие полгода рост рынка акций России, скорее всего, продолжится.

Что касается торговых войн, то мне кажется, что перед выборами президента в США Дональд Трамп не будет обострять ситуацию, однако любая негативная риторика с обеих сторон будет вести к снижению глобального аппетита к риску.

- На какие бумаги вы делали ставку год назад на российском рынке? Оправдались ли ваши ожидания?

— Год назад я называл в качестве инвестидеи акции "Газпрома" и АФК "Система". Акции АФК "Система" с тех пор выросли в два раза, бумаги "Газпрома" – на 70%.

- На текущий момент наибольший рост на Московской бирже показал сектор нефти и газа. На ваш взгляд, что помогало в этом году ему расти?

— В этом году произошло перераспределение между секторами. Стабильные цены на нефть из-за соглашения стран ОПЕК+ и улучшающееся корпоративное управление ряда компаний вывели сектор нефти и газа в лидеры, но если брать отдельные акции, то бумаги "Газпрома" и "Лукойла" выросли сильнее, чем "Роснефти" и "Татнефти", несмотря на улучшение ими своих дивидендных историй.

Дело в том, что акции "Татнефти" значительно выросли в 2018 году, поэтому в этом году инвесторы, скорее всего, перекладывались из них в акции "Лукойла", так как компания была богата на корпоративные события, например, принимались дивидендные решения, проводились изменения в корпоративном управлении и был выкуп акций с рынка.

Последние лет десять акции "Газпрома" были аутсайдерами на рынке, но после предложения изменить дивидендную политику компании акции уже сильно выросли, а в декабре на собрании акционеров будет принята новая дивидендная политика. Мы думаем, что это только начало большого движения в акциях компании и рекомендуем на любых откатах наращивать акции "Газпрома" в портфеле.

- Вас не удивляет рост обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" в последнее время? На ваш взгляд, с чем он может быть связан?

— Всех на рынке он удивляет. Есть много версий, почему это происходит, но они не нашли подтверждения. Менеджмент компании этот рост не комментирует, отсылая к рыночной истории.

Инвесторы "Сургутнефтегаза" понимают, что компания зарабатывает, но при этом дивиденд по обыкновенным акциям небольшой, из-за чего основной интерес раньше был сосредоточен в привилегированных акциях. У компании подушка ликвидности накоплена в долларах, и любое движение рубля на ослабление вызывало интерес к привилегированным акциям с расчетом, что будет повышен дивиденд. Поэтому в этих бумагах была повышенная волатильность, были большие объемы торгов, и каждый раз инвесторы увеличивали вложения в них к дате выплаты дивидендов.

После того, что случилось в дивидендной истории с "Газпромом", инвесторы начали смотреть, где еще есть фундаментально недооцененные бумаги, а рыночная капитализация "Сургутнефтегаза" действительно меньше, чем кэш на депозитах банков.

Когда кто-то обратил внимание на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" и начал их покупать, это вызвало лавинообразное движение, потому что другие портфельные управляющие были вынуждены участвовать из-за того, что находились в шорте – им фактически пришлось выкупать акции, чтобы снизить риск, чтобы портфель не отклонялся от бенчмарка в конце года.

- Какие бумаги вам интересны в секторе банков и финансов Московской биржи?

— Удивительная ситуация со Сбербанком – в этом году он совершенно неинтересен инвесторам. Акции банка торгуются вместе с индексом Мосбиржи, хотя за последние три-пять лет компания росла постоянно лучше рынка. Похоже, что в Сбербанке темпы этого роста замедляются, и в связи с этим в ближайшем будущем акции банка продолжат торговаться наравне с рынком.

Что касается акций Московской биржи, одно время они были близки к исключению из индекса MSCI Russia, и некоторые инвесторы пытались отыгрывать эту ситуацию, но в итоге акции остались в индексе.

- В аутсайдерах – сектор химии и нефтехимии и сектор металлов и добычи. Почему так получилось?

— Китай с начала этого года демонстрировал достаточно существенное замедление экономического роста. На этом фоне торговая война между США и Китаем оказала дополнительное давление на китайскую экономику. Многие инвесторы расценили экономическую статистику Китая как окончание цикла. В итоге, падение цен на сталь и металлы подкосило бумаги НЛМК и "Северстали". Пока мы рекомендуем этот сектор обходить стороной.

Например, если индекс Мосбиржи вырос на 25%, то акции НЛМК за этот же период упали на 25%. До этого инвесторы наслаждались уверенным ростом бумаг, к тому же компания платила хорошие дивиденды. НЛМК и "Северсталь" были лидерами по выплатам.

На данный момент есть опасения, что компании не смогут продолжать платить дивиденды на прежнем уровне, соответственно, инвесторы, которые на протяжении последних пяти лет сделали неплохие деньги, фиксируют прибыль и перекладываются в нефтегазовый сектор.

При этом "Норильский никель" в лучшем положении из-за роста цен на палладий и в определенный период на никель, из-за ограничений на его добычу. Однако на последнем совете директоров было объявлено, что через три года, когда заканчивается акционерное соглашение, возможно, они будут наращивать capex и уменьшать дивиденды. За этой ситуацией надо следить: базовый сценарий – следующие два года дивиденд будет высокий.

К сектору химии и нефтехимии у инвесторов пока также нет интереса.

- Можете рассказать об инвестиционных идеях, которые могут сработать в 2020 году?

— Что касается инвестидей, то это – "Газпром": в декабре компания может анонсировать дивидендную стратегию на следующие несколько лет и с большой долей вероятности будет переходить на 50% выплат от чистой прибыли по МСФО. У компании есть дополнительные точки увеличения дивидендных выплат, поэтому тот титанический сдвиг, который начался в этом году, может продолжаться несколько лет. Время просадок акций "Газпрома" мы рекомендуем использовать, чтобы увеличивать вложения в них в своих портфелях.

Также нам нравится "Лукойл", который продолжает увеличивать свою дивидендную доходность, и который будет гасить свой казначейский пакет.

Кроме того, из-за принятия "Газпромом" новой дивидендной политики, мы советуем обратить внимание на акции "дочек" "Газпрома" в энергетическом секторе – это ТГК-1 и ОГК-2, несмотря на то, что компании показали лучший рост в 2019 году. Например, акции ТГК-1 выросли в два раза, ОГК-2 – на 70%.

Если ТГК-1 и ОГК-2 будут переходить так же, как и "Газпром" на 50%-ные выплаты, это поднимет дивидендную доходность до 15% и создаст уникальную ситуацию, потому что у нас очень мало подобных историй на рынке. Вдобавок в какой-то момент мы ожидаем выхода из капитала ТГК-1 финской Fortum, которая владеет 20% компании, и думаем, что это произойдет с большой премией к рынку. Возможно, что когда "Газпром" будет их выкупать, оферта будет сделана миноритариям, тогда можно надеяться, что премия выкупа дойдет до 100%.

С другой стороны есть опасения, что акции ТГК-1 и ОГК-2 могут исключить из первого котировального списка Московской биржи. Поэтому если большие холдинги пенсионных фондов будут выходить из бумаг (по нашим оценкам, скорее нет, чем да), нужно будет использовать это движение для увеличения вложений в акции компаний.

Огромный интерес инвесторов в этом году был к акциям "Интер РАО". В марте 2020 года менеджменту будет предложена новая опционная программа. Мы думаем, что до марта нужно аккумулировать акции компании. Это такая же правильная история, как и в "Сургутнефтегазе". Компания тоже обладает большой подушкой ликвидности и продолжает быть недооцененной.

С другой стороны, если говорить о бумагах, в которых можно зафиксировать прибыль или которые можно использовать для фондирования или увеличения вложений в наиболее интересные компании, то это депозитарные расписки X5 Retail Group, которые достаточно сильно выросли за два года. Рост ограничен, компания начинает замедляться, они вряд ли будут платить дивиденды больше, соответственно, наверное, не осталось катализаторов для последующего роста.

У сталеваров мы пока тоже не видим разворота, поэтому акции НЛМК и Evraz тоже можно использовать, чтобы фондировать свои позиции в более привлекательных компаниях.

- А как вы оцениваете приток физлиц на фондовый рынок? Московская биржа на этом может заработать?

— Приток "физиков" пока не может восполнить объемы торгов, если крупные фонды выходят с рынка.

Действительно, очень сильно выросло число счетов физлиц, которые приходят торговать на Московской бирже, в том числе, и благодаря снижению ставок по депозитам. Люди ищут альтернативу и находят ее в акциях, но бесконтрольный переход физических лиц на рынок, если он не подкрепляется соответствующим опытом, может приводить к образованию "пузырей". Здесь, конечно, надо держать ситуацию под контролем. У нас исторически мало физлиц инвестирует в акции, очень важно появившийся интерес в самом начале не подкосить, чтобы не было разочарования.

Надо помнить, что на рынке акций никто ничего не гарантирует. Самое главное, новичку не использовать "плечи" – маржинальное кредитование, а инвестировать только те деньги, которые есть у него на счете, по крайней мере, первое время, чтобы набраться опыта. Естественно, читать книги, профильную литературу. И самое главное – это опыт, потому что его никакими теоретическими знаниями не заменить. Важно не увлекаться, диверсифицировать портфель, но и не распыляться: пять-десять имен иметь в портфеле абсолютно достаточно, чтобы следить, что происходит с акциями компании и "набивать руку", набираться опыта.

- Какие события вы ожидаете в следующем году?

— Мы, скорее, будем смотреть на внешние факторы, потому что с внутренними у нас все хорошо: экономика растет, ЦБ РФ снижает ставки. Мы не видим рисков, которые могли бы привести к охлаждению рынка, а учитывая, что продолжается переток инвесторов из историй с фиксированной доходностью на рынок акций, нет факторов внутри страны, которые нас тревожат.

Другая ситуация извне: там есть факторы, которые могут привести к коррекции и даже падению на рынке. Это, прежде всего, ситуация с глобальной экономикой: центробанки продолжают накачивать рынок ликвидностью, но это происходит не от хорошей жизни, а из-за того, что экономики многих стран замедляются, поэтому нужно следить за макростатистикой. Если рецессии не удастся избежать, это приведет к падению на рынках и нас тоже затронет.

И конечно, ситуация с торговой войной между США и Китаем. Выборы президента США заявлены в ноябре 2020 года, консенсус-прогноз говорит о том, что США вряд ли пойдут на обострение. Но любая эскалация конфликта скажется на снижении аппетита к риску, что приведёт к падению российского рынка.