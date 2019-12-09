МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Курс доллара почти не меняется по отношению к основным мировым валютам в понедельник утром после уверенного роста в пятницу на данных статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.15 мск курс евро к доллару снижался до 1,1056 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1057 доллара. Курс доллара к иене сохранялся на уровне предыдущего закрытия в 108,59 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,01%, до 97,71 пункта.

Американская валюта подорожала в пятницу после того, как министерство труда США сообщило, что уровень безработицы в стране в ноябре опустился до минимума почти за 50 лет в 3,5% с уровня октября в 3,6%. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 266 тысяч при прогнозе роста на 186 тысяч.

Кроме того, инвесторы продолжают оценивать перспективы торгового конфликта США и Китая. Так, надежды участников торгов на соглашение немного увеличились после того, как президента США Дональд Трамп заявил на прошлой неделе, что переговоры с Китаем по вопросу краткосрочной сделки "продвигаются вперед".

"Рынки чувствуют, что обе стороны хотят избежать провала переговоров, судя по различным новостным заголовкам. Таким образом, основной сценарий состоит в том, что курс доллара к иене может протестировать уровни в районе 109,5 иены", — сказал аналитик State Street Bank Казушиге Кайда (Kazushige Kaida), мнение которого приводит агентство Рейтер.