МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Российская валюта днем в понедельник слабо изменяет свой курс по отношению к доллару и евро на фоне колебаний котировок на рынке нефти.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.36 мск снижается на 1 копейку до 63,74 рубля, курс евро — повышается на 7 копеек, до 70,57 рубля, следует из данных Московской биржи.

Обновление накануне рынком нефти максимумов с 23 сентября (64,88 доллара за баррель Brent) на фоне решений ОПЕК+ сменилось его коррекцией вниз, что поддерживает нейтральный фон для курсовой динамики рубля.

Мировые фондовые рынки демонстрируют нейтрально-негативную динамику, слегка снижаясь (в пределах 0,3%), также в отсутствие сильных сигналов.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Рубль незначительно снижается к евро на фоне попыток закрепления европейской валюты выше отметки 1,105 доллара на форексе, что происходит из-за неопределенности с готовящимся торговым соглашением между США и Китаем. Ожидание заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США также не дает доллару расти.

Рынок нефти, обновивший в пятницу максимум за два с половиной месяца, корректируется сейчас вниз на 1%, до 63,74 доллара за баррель сорта Brent.

Факторы поддержки рынка нефти при этом пока сохраняются — после саммита ОПЕК+, по итогам которого сокращение добычи нефти странами соглашения достигнет 2,1 миллиона баррелей в сутки к уровням октября 2018 года.

Мировые фондовые рынки также не оказывают поддержки российскому.

В итоге доллар мало меняется днем к рублю, евро повышался в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти при этом колеблется в районе уровня 4,05 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На днях состоится заседание ФРС, и хотя базовый сценарий — сохранение учётной ставки на прежнем уровне, американский регулятор может несколько ужесточить свои взгляды на дальнейшую монетарную политику в свете сильных данных с рынка труда США, опубликованных в пятницу, рассуждает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".

"Кроме того, США и Китай вступают в заключительный этап переговоров о предотвращении повышения пошлин на китайский импорт, запланированных на 15 декабря, пока участники мировых рынков надеются на заключение первого этапа торговой сделки, что предотвратит эскалацию протекционистского конфликта", — говорит он.

"Однако сегодня многие инвесторы в свете сохраняющихся рисков срыва торговых переговоров предпочитают фиксировать прибыль после внушительного роста, произошедшего в пятницу. В пятницу после обновления месячного минимума доллар отскочил от сильного уровня поддержки 63,6 рубля", — добавляет он.

Грядущая неделя богата на события, связанные с политической неопределенностью, в свою очередь отмечает Евгений Кошелев из Росбанка. Это и встреча в "Нормандском формате" глав России, Украины, Франции и Германии в Париже, и рассмотрение в комитете сената США по международным отношениям ряда законопроектов, в том числе по отношению к России, говорит он.

"Обычно в ситуациях, связанных с повышенной неопределенностью, российский рубль демонстрирует повышенную волатильность. В то же время нельзя не заметить, что в последние недели российская валюта демонстрировала исключительную устойчивость к внешнему новостному фону. Кажется, спекулятивные участники рынка уже устали от непредсказуемых новостей, и движение российского рубля объясняется потоками от более "фундаментальных" участников, таких как компании-экспортёры и импортёры", — оценил Кошелев.

"Мы ожидаем, что большую часть текущей недели доллар проведет в диапазоне 63,3-63,8 рубля за доллар", — прогнозирует аналитик.

"В ближайшие дни доллар будет находиться в коридоре 63,6-64 рубля, евро — в границах 70,24-70,65 рубля", — считает Бабин.