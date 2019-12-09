МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет по основным индексам, несмотря на внешний негативный фон, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 15.51 мск в плюсе на 0,22% — до 2935,22 пункта, индекс РТС — на 0,19%, до 1451,15 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 4 копейки — до 63,72 рубля, курс евро рос на 8 копеек, до 70,58 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,03% — до 63,71 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста — акции "Алросы" (1,69%), бумаги "Сургутнефтегаза" (префы поднимаются на 1,27%, обыкновенные акции — на 1,08%), акции ОГК-2 (1,1%), "Энел Россия" (0,99%), префы "Татнефти" (0,98%), депозитарные расписки Х5 (0,96%), акции "Норникеля" (0,9%).

С технической точки зрения акции ОГК-2 пытаются развить рост от локального минимума, достигнутого на прошлой неделе, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

На данный момент имеет смысл сохранять краткосрочные длинные позиции по бумагам — до закрепления ниже 60,6 копейки, подумать о наращивании длинных позиций стоит при закреплении выше 63,1 копейки, добавляет она.

"Сегодня последний день торгуются с дивидендами акции "Акрона", дивидендная доходность по ним может составить 2%. Котировки акций прибавляют сегодня около 0,4%, отмечает Дмитрий Беденков из ИК "Русс-Инвест".

Коррекционное движение вниз показывают акции "М.Видео", котировки которых в понедельник проседают на 2,6%, в то же время за последний месяц цены на акции выросли на 17,2%, добавляет аналитик.

Среди лидеров падения — акции АФК "Система" (-1,15%), обыкновенные акции "Ростелекома" (-0,74%), акции "Интер РАО" (-0,73%) и акции "Лукойла" (-0,47%).

ПРОГНОЗЫ

Ухудшение внешнего фона пока не позволяет "быкам" ускорить покупки, отмечает Кожухова из "Велес Капитала". Отсутствие важных новостей может способствовать некоторой понижательной коррекции индексов до конца дня, добавляет она.

В понедельник мировые цены на нефть демонстрируют негативную динамику.

Текущая неделя "очень насыщена важными событиями, которые способны раскачать ситуацию", несмотря на сильный пятничный отчет по рынку труда в США и новое соглашение ОПЕК+, считает Игорь Костырко из компании "Универ Сбережения".

Российский фондовый индекс РТС в текущем году сохраняет лидерство среди мировых фондовых индексов, отмечает Беденков из ИК "Русс-Инвест". Дивидендные истории в конце года могут стать факторами поддержки российского рынка, даже несмотря на хорошие результаты, достигнутые с начала года, добавил он.