МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Дочерняя структура АФК "Система" — АО "Система Финанс" — в рамках программы обратного выкупа акций корпорации приобрела еще 3,6 миллиона обыкновенных акций на сумму 53,856 миллиона рублей, следует из сообщения АФК.

Акции были приобретены на Московской бирже уполномоченным брокером 29 ноября и переданы "Системе Финанс" 6 декабря, говорится в сообщении. Всего с начала запуска программы buy back "Система Финанс" приобрела 118,904 миллиона обыкновенных акций корпорации.

АФК "Система" 17 сентября запустила buy back на 3 миллиарда рублей, она предполагает выкуп до 300 миллионов обыкновенных акций корпорации. Программа будет проводиться до 29 февраля 2020 года или до достижения вышеуказанного максимального количества акций или суммы средств, выделенной на программу. Выкупленные акции будут использоваться АФК "Система" для общих корпоративных целей, включая программу мотивации менеджмента.

Ранее представитель АФК Сергей Копытов говорил РИА Новости, что для реализации программы buy back будут использованы собственные средства корпорации и увеличения долговой нагрузки не планируется.

АФК "Система" — инвестиционный холдинг, владеющий активами в сфере телекоммуникаций, розничной торговли, сельского хозяйства, недвижимости, туризма, медицинских услуг и ряда других. Основной акционер АФК Владимир Евтушенков владеет 59,2% акций компании. В виде глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже торгуется около 17,6% акций, в обращении на Московской бирже — 14,8%.