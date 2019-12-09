МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Физлица в ноябре купили на Московской бирже акций на 21,7 миллиарда рублей, а всего с начала 2019 года — на 54,7 миллиарда рублей, сообщается в подготовленном торговой площадкой обзоре "Индикатор индивидуальных инвестиций" за ноябрь, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Эксперты биржи связывают это со снижением ключевой ставки ЦБ и, как следствие, банковских ставок по вкладам на фоне роста российского рынка акций к историческим максимумам.

"В ноябре физические лица купили акций российских компаний, обращающихся на Мосбирже, на 21,7 миллиарда рублей. Наибольший приток произошел на неделе с 11 по 17 ноября и составил 13,8 миллиарда рублей", — говорится в документе. Биржа фиксирует рекордный приток частных инвесторов: на конец ноября 2019 года 3,5 миллиона частных инвесторов имели счета на бирже, из более 1,57 миллиона пришли на финансовый рынок только в этом году.

Физические лица активно участвуют в торгах на фондовом рынке: более 322 тысяч человек совершили хотя бы одну сделку в ноябре 2019 года, около 70 тысяч осуществляют операции каждый день.

"На фоне снижения процентных ставок по депозитам граждане ищут альтернативные способы сохранения и приумножения своих сбережений. Информация о рекордных значениях индекса Мосбиржи в начале ноября и 25-процентном росте рынка акций в этом году привлекла внимание частного инвестора к российскому фондовому рынку. В итоге в ноябре зафиксирован максимальный приток средств физических лиц на рынок акций, сопоставимый с вложениями инвестиционных фондов. В следующем году мы ждем сохранения высоких темпов прироста новых счетов", — прокомментировала РИА Новости член правления – управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Анна Кузнецова.

Приток средств частных инвесторов становится одним из определяющих в формировании трендов на рынке акций, указывают аналитики биржи. Совокупный приток с начала 2018 года составил 95,7 миллиарда рублей, а за январь-ноябрь 2019 года физические лица купили (разница между покупкой и продажей) российских акций на 54,7 миллиарда рублей, что на 51% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В сентябре 2019 года был зафиксирован рекордный недельный чистый приток средств частных лиц на рынок акций — 14,2 миллиарда рублей.

"Активный приток средств граждан пришелся на третий квартал 2019 года (в этот период снизилась ключевая ставка — в начале июля и начале сентября — и многие российские компании выплачивали дивиденды) и на ноябрь 2019 года (также снижение ключевой ставки в конце октября и достижение индексом Мосбиржи отметки в 3000 пунктов, что привлекло внимание граждане к рынку акций)", — пишут эксперты Московской биржи.

В ноябре рекордный приток средств физических лиц на рынок сопровождался исторически рекордным уровнем открытия счетов (+273 тысячи за месяц) и рекордной долей активности клиентов (322 тысячи человек совершили хотя бы одну сделку), отмечают они. Основные покупки частных инвесторов пришлись на наиболее ликвидные акции: "Газпром", Сбербанк, "Норникель", "Сургутнефтегаз".