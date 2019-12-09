МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Российская валюта вечером растет к доллару и стабильна к евро на фоне попыток закрепления европейской валюты на форексе выше уровня 1,105 доллара.

Легкая коррекция рынка нефти вниз с 2,5-месячных максимумов (64,88 доллара за баррель) поддерживает нейтральный фон для курсовой динамики рубля. Инвесторы ожидают сигналов с геополитического фронта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.11 мск снижался на 9 копеек до 63,66 рубля, курс евро повышался на 1 копейку до 70,51 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Рубль вечером повышается против доллара и стабилен к евро на фоне попыток закрепления европейской валюты выше отметки 1,105 доллара на форексе.

Курс доллара на форексе в начале недели снижается из-за неопределенности с готовящимся торговым соглашением между США и Китаем. Ожидание заседания ФРС также не дает поводов для роста американской валюты.

Рынок нефти в пятницу обновил максимум за 2,5 месяца и вечером в понедельник корректируется вниз на 0,4% до 64,14 доллара за баррель сорта Brent.

Трейдеры также с пессимизмом восприняли статистику из Китая, согласно которой экспорт страны в ноябре этого года упал на 1,1% в годовом выражении, тогда как аналитики, напротив, прогнозировали рост показателя на 0,8%. Экспорт КНР снижается четвертый месяц подряд на фоне торговой войны с США. Это усиливает опасения рынков за вторую по величине мировую экономику.

В итоге, доллар снижается вечером к рублю на 0,15%, евро мало меняется. Рублевая цена нефти при этом колеблется немного ниже уровня 4,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Рыночная неопределенность в отношении торговых переговоров, а также сезонность конца года ограничивают потенциал для дальнейшего укрепления курса рубля, считает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Во вторник ожидаем движения курса рубля в диапазоне 63,6-64 рубля за доллар. Важным аспектом для нацвалюты станут итоги переговоров в рамках саммита "нормандской четверки". В случае появления негатива в данной плоскости риски активизации санкционной риторики в отношении Москвы в ближайшие дни могут повыситься, оказав тем самым дополнительное давление на рубль", — добавил он.

На этой неделе достаточно много событий, которые могут оказать влияние на курс отечественной валюты, говорит Андрей Люшин из Локо Банка.

"Это торговые переговоры между США и Китаем, переговоры между Россией и Украиной о транзите газа. Также на этой неделе состоится заседание ЦБ РФ и слушания в Сенате США о санкциях в отношении России. Пока нет негативных новостей с внешних рынков, доллар будет торговаться в диапазоне 63,5-64,5 рубля и 70-71 рубля за евро", — оценил он.