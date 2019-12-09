МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник вырос по основным индексам по инерции пятницы, несмотря на не слишком благоприятный внешний фон, его всё ещё может поддерживать решение ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов увеличился на 0,56%, до 2945,03 пункта, индекс РТС — на 0,58%, до 1456,79 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.11 мск снижается на 9 копеек, до 63,67 рубля, курс евро — растёт на 1 копейку, до 70,51 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent замедлил дневное снижение и опускается на умеренные 0,34% — до 64,17 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"В понедельник российский рынок акций сохранил позитивный пятничный импульс, несмотря на неуверенную динамику зарубежных бирж и небольшую коррекцию в котировках нефти. В начале недели сильно смотрятся акции нефтегазового сектора, что может быть связано с переоценкой сектора инвесторами после решения ОПЕК+ дополнительно сократить добычу нефти в начале 2020 года", — говорит Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

Тем не менее, в лидерах роста сегодня оказались в основном акции других секторов: ОГК-2 (+3,44%), "Алросы" (+3,32%), "Энел России" (+2,25%), "Норникеля" (+2,06%). Также заметно прибавили в цене префы "Татнефти" (на 1,83%), бумаги "Сургутнефтегаза" (префы поднялись на 1,16%, обыкновенные акции – на 1,35%), депозитарные расписки Х5 (на 1,32%), префы "Мечела" (на 1,14%) и акции МКБ (на 1,13%).

Среди лидеров падения – акции "М.Видео" (-2,85%), АФК "Система" (-1,24%), ПИКа (-0,95%), ОВК (-0,82%).

ПРОГНОЗЫ

"Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии оставались в плюсе и стабилизировались выше отметок 2930 и 1450 пунктов, что увеличивает шансы на движение в район 2970 и 1470 пунктов соответственно. Рынок пытается вернуться к краткосрочному росту, но на данный момент потенциал повышения выглядит ограниченным, в связи с чем "быкам" стоит соблюдать повышенную осторожность. Ориентир по индексу Мосбиржи на завтра: 2920-2970 пунктов", — отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

"На российских биржах до конца года по-прежнему нельзя исключать сценария возвращения к более уверенному росту. Последний станет возможным в случае сохранения высокого мирового аппетита к риску, который могло бы обеспечить, в частности, долгожданное заключение торгового соглашения между США и Китаем", — добавляет эксперт.

Во вторник, по оценкам Бахтина, отечественный рынок может показать неоднородную динамику.

"Влияние на него будут оказывать разные новостные потоки. Помимо "торговой" темы инвесторы на рынке РФ будут учитывать итоги парижского саммита в "нормандском формате". Кроме того, завтра министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу с госсекретарем США Майком Помпео. Некоторое напряжение геополитического фона может сдерживать покупателей. Впрочем, если участникам саммита в Париже удастся добиться каких-либо подвижек, например, по вопросу транзита российского газа, отечественные активы получат поддержку", — поясняет он.

Из статистики завтрашнего дня эксперт обращает внимание на данные об инфляции в Китае в ноябре и декабрьский индекс экономических настроений ZEW в Германии, в России "Алроса" опубликует результаты продаж за ноябрь, также в этот день станут известны ноябрьские операционные результаты агрохолдинга "Черкизово".

С его точки зрения, диапазон по индексу Мосбиржи на вторник составит 2935-2975 пунктов.