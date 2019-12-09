МОСКВА, 9 дек /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы в понедельник закрыли торги снижением после выхода негативной статистики по экспорту Китая, акции Tullow Oil потеряли 70% стоимости после ухода гендиректора, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,08%, до 7233,9 пункта, французский CAC 40 — на 0,59%, до 5837,25 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,46%, до 13105,61 пункта.

Слабые данные по экспорту Китая негативно повлияли на настроения инвесторов по мировой торговле. Так, показатель в ноябре снизился на 1,1% в годовом исчислении, хотя аналитики прогнозировали рост на 0,8%. Торговый спор США и КНР продолжает вызывать опасения рынков. Инвесторы надеются, что стороны смогут до конца года договориться по первой части соглашения или, по крайней мере, отложить введение новых импортных пошлин, намеченное на 15 декабря.

Бумаги Tullow Oil подешевели по итогам торгов на 71,75% на британской бирже после того, как компания сообщила об уходе генерального директора, а также ухудшила прогноз по добыче на 2020 год и отказалась от выплаты дивидендов.

Теперь участники торгов ожидают заседания двух крупных ЦБ — Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Федрезерв проведет очередную встречу 10-11 декабря, и, как полагают аналитики, сохранит ставку после трех снижений подряд. Заседание ЕЦБ состоится в четверг, 12 декабря.