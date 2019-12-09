МОСКВА, 9 дек /ПРАЙМ/. Объем производства алкогольной продукции в РФ в январе–ноябре выросло на 5,8% в годовом выражении, до 178,1 миллиона декалитров, в том числе в ноябре — на 12,1%, до 21,2 миллиона, заявили РИА Новости в Национальном союзе защиты прав потребителей.

При этом статистика не учитывает производство пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи.

На первом месте по итогам этих 11 месяцев, по сведениям союза, находится производство водки, объем которого составил 75 миллионов декалитров (на 5,8% выше уровня аналогичного периода прошлого года), на втором и третьем — производство этилового ректификованного спирта (45,2 миллиона декалитров, рост на 3,1%) и тихих вин (29,4 миллиона, рост на 4,4%).

Выпуск винных напитков, изготовляемых без добавления этилового спирта, вырос на 12,6%, до 25,3 миллиона декалитров, шампанских и игристых вин — на 8,1%, до 11,5 миллиона декалитров, коньяка — на 7,1%, до 8,1 миллиона декалитров.

Наибольший рост с начала года показало производство ликероводочных изделий с содержанием спирта свыше 25% объема готовой продукции, объем которого вырос на 20% по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года, до 6,4 миллиона декалитров. Напротив, объем производства ликероводочных изделий с меньшим содержанием спирта сократился на 0,4%, до 2,5 миллиона декалитров.

В ноябре почти половина производства алкогольной продукции также пришлась на водку (9,1 миллиона декалитров, рост на 17,4%), а меньше всего было произведено слабоалкогольных напитков (не более 9% спирта) — 617,3 тысячи декалитров, рост на 8,6%.