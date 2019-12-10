ВАШИНГТОН, 10 дек /ПРАЙМ/. Ведущие американские фондовые индексы в понедельник закрыли торги снижением, инвесторы, с одной стороны, ожидают очередного заседания Федеральной резервной системы США, а с другой оценивают результаты внешнеторгового противостояния с Китаем.

На 16.08 по Нью-Йорку (0.08 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 0,38%, до 27909,60 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растёт на 0,40%, до 8621,828 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднимается на 0,24%, до 3138,22 пункта.

Декабрьское заседание Федрезерва запланировано на 10-11 декабря, по его итогам большинство аналитиков (99,3%) ожидает, что ключевая ставка будет сохранена на текущей отметке в 1,5-1,75%, согласно данным CME Group.

С другой стороны, согласно официальной статистике, объем экспорта из Китая в ноябре снизился на 1,1% в годовом исчислении, а импорта — вырос на 0,3%. Эксперты, напротив, ждали роста экспорта на 0,8% и падения импорта на 1,4%.

Такие данные вышли на фоне продолжающегося торгового конфликта между США и Китаем. Введение новых американских пошлин на импорт ряда китайских товаров, как ожидается, состоится 15 декабря. Трейдеры оценивают вероятность того, вступят ли в силу новые пошлины.