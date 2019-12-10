МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Курс рубля почти не меняется к доллару и немного снижается к евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск вторника торгуется на уровне предыдущего закрытия — 63,59 рубля, курс евро поднимается на 4 копейки, до 70,39 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,05% — до 64,22 доллара за баррель.