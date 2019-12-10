МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись разнонаправленно во вторник, инвесторы следят за ходом торговых переговоров США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,1% — до 2917,32 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,38%, до 1646,82 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 0,22% — до 26436,62 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,45% — до 2098 пунктов, японский Nikkei 225 понизился на 0,09%, до 23410,19 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,34%, до 6706, 9 пункта.

Инвесторы предпочитают сохранять осторожность в своих торгах в ожидании 15 декабря — даты повышения американских импортных пошлин на китайские товары. Некую надежду рынкам добавили комментарии министра сельского хозяйства США Сонни Пердью. Ранее агентство Блумберг сообщило, что он считает маловероятным, что пошлины вступят в силу.

"Учитывая, что рынок с большой долей вероятности готов к декабрьской отмене пошлин, всё может развалиться, если они не будут отложены", — сказал агентству Франс Пресс рыночный стратег Axi Trader Стивен Иннес (Stephen Innes).

В то же время трейдеры обратили внимание на статистику из Китая. Годовая инфляция в стране в ноябре составила 4,5%, а в месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,4%, превзойдя ожидания рынков. Цены производителей в годовом исчислении упали на 1,4%. Аналитики ждали более сильного снижения.