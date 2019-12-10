МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются во вторник второй день подряд, причём значительно, поскольку инвесторы сохраняют осторожность с приближением даты очередного повышения пошлин США на товары из Китая, также их настораживает статистика по промпроизводству в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.09 мск британский индекс FTSE 100 понижается на 0,99%, до 7162,09 пункта, французский CAC 40 — на 0,64%, до 5799,88 пункта, немецкий индекс DAX — на 1,18%, до 12951,37 пункта.

Европейские трейдеры воздерживаются от покупок из-за неопределенности в торговых отношениях США и Китая. Напряженность усиливается с приближением 15 декабря – даты очередного повышения импортных пошлин США на товары из Китая, отмены или переноса которого не исключали ранее на фоне ожидания каких-либо торговых договорённостей сторон.

"Ситуация в торговле между США и Китаем, вероятно, станет крупнейшим событием недели. Нравится рынкам или нет, но это витает в воздухе", — сказал газете Wall Street Journal аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден (David Madden).

Кроме того, инвесторы отыгрывают данные макростатистики. Так, национальное статистическое бюро Великобритании сообщило, что объем промышленного производства в стране в октябре вырос на 0,1% по сравнению с сентябрем, а в годовом выражении упал на 1,3%. Аналитики прогнозировали, что объем промпроизводства в отчетном месяце вырос на 0,2% в месячном исчислении, а в годовом — сократился на 1,2%.

В то же время выше прогноза оказались данные Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), согласно которым индекс доверия инвесторов к экономике Германии в декабре вырос до 10,7 пункта с минус 2,1 пункта в ноябре. Аналитики ожидали роста индикатора только до 1,1 пункта.