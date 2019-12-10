МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Курс рубля символически снижается к доллару и немного сильнее теряет к евро на фоне роста европейской валюты на рынке форекс, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.44 мск вторника прибавлял 1 копейку — до 63,6 рубля, курс евро — 12 копеек, до 70,47 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,53% — до 63,91 доллара за баррель.

РУБЛЬ ОТСТУПАЕТ

Рубль во вторник "топтался на месте" в паре с долларом и слабо снижался к евро, который стал прибавлять на форексе. Днем отечественная валюта краткосрочно усилила снижение к доллару и евро, но вернулась в диапазон, сформированный в первой половине торгов.

Валюты развивающихся рынков торгуются разнонаправленно: индийская рупия растет на 0,19%, южноафриканский рэнд снижается на 0,99%, турецкая лира — на 0,04%.

По мнению Андрея Кадулина из банка "Санкт-Петербург", рубль остается крепким благодаря высоким ценам на нефть. При этом укрепление рубля не связано с притоком капитала, уже в ноябре покупки нерезидентов на локальном рынке остановились, отмечает он.

"Рынки в "анабиозе", ожидают сигналы от регуляторов на этой неделе", — отмечает Олег Кочетков из МТС Банка.

"Последняя макростатистика говорит о том, что ФРС США выполнила стоявшую перед ней задачу: снижение ставок в общей сложности на 75 базисных пунктов уже оказало заметную поддержку экономике США. В связи с этим рынок ожидает, что в среду Федрезерв не будет менять ставку и, возможно, просигнализирует, что она останется на текущем уровне в ближайшие год-два, так как в среднесрочной перспективе нет оснований для изменения денежно-кредитной политики", — считает аналитик "Сбербанка КИБ" Юрий Попов.

В пятницу состоится последнее в этом году заседание Банка России, на котором он также объявит решение по ключевой ставке.

"На заседании ЦБ РФ ожидается принятие решения о снижении ключевой ставки на 25 б.п.", — считает Андрей Люшин из Локо-банка.

Также до конца недели состоится заседание Европейского центрального банка, а США могут ввести очередные пошлины на товары из Китая, добавляет он, говоря о значимых событиях на рынках.

ПРОГНОЗЫ

Сегодня вероятно сохранение низкой активности и неопределенных настроений, полагает Кочетков. Он ожидает, что до конца дня торги по доллару пройдут в диапазоне около 63,5-63,8 рубля и по евро – в пределах 70,3-70,6 рубля.

В краткосрочной перспективе отечественная валюта будет торговаться в диапазоне 63,5-64,5 в паре с долларом и 70-71 в паре с евро, прогнозирует Люшин.