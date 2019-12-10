МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота как "защитного" актива растет чуть более бодрым темпом, чем утром, на фоне отсутствия определенности относительно развития торгового конфликта США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.09 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 3,85 доллара, или на 0,26%, до 1468,75 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро растёт на 0,3%, до 16,692 доллара за унцию.

В центре внимания трейдеров находится дата 15 декабря, когда американская сторона запланировала ввести новые пошлины на импорт китайских товаров. Вопреки некоторым сообщениям СМИ о том, что введение пошлин может не состояться, участники торгов предпочитают сохранять осторожность, отдавая предпочтение золоту, которое считается надежным активом.

Ранее во вторник СМИ со ссылкой на официальных лиц с обеих сторон сообщали, что стороны планируют договориться об отсрочке введения импортных пошлин. Кроме того, сообщалось, что министр сельского хозяйства США Сонни Пердью придерживается мнения о том, что вступление пошлин в силу маловероятно.