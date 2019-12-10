МОСКВА, 10 дек /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы поднимаются во вторник после новостей о том, что США могут отложить запланированное на 15 декабря введение пошлин на импорт ряда китайских товаров, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.23 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,01%, до 27913,71 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,22%, до 8641,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,06%, до 3137,78 пункта.

Ситуация с мировой торговлей остается в центре внимания мировых рынков. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц с обеих сторон сообщила, что США и Китай планируют отложить намеченное на 15 декабря введение американских импортных пошлин на ряд товаров из КНР.

Китай и США уже более года находятся в состоянии "торговой войны". Страны неоднократно вводили и повышали взаимные торговые пошлины. Ситуация поддерживает опасения рынков по поводу того, что торговый конфликт между двумя странами может негативно сказаться на перспективах роста мировой экономики.

"Вероятно, это лучшее, что сейчас могут ожидать рынки. Это позволит США и Китаю продолжить переговоры и достичь первой фазы торгового соглашения", — цитирует агентство Рейтер мнение старшего инвестиционного стратега и портфельного менеджера SlateStone Wealth LLC в Нью-Йорке Роберта Павлика (Robert Pavlik).

Трейдеры продолжают ожидать объявления итогов очередной встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая проходит 10-11 декабря. Почти 97,8% аналитиков, по данным CME Group, ожидают сохранения ключевой ставки на текущей отметке в 1,5-1,75% после того, как регулятор снизил индикатор три раза подряд.