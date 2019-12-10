МОСКВА, 10 дек /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы во вторник закрылись в преимущественно снижением на фоне сохранения неопределенности вокруг развития торгового конфликта США и Китая, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,29%, до 7212,75 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,18%, до 5848,03 пункта, немецкий индекс DAX опустился на 0,26%, до 13070,91 пункта.

В центре внимания инвесторов все еще находится торговый конфликт США и Китая. Новый виток в его развитии ожидается 15 декабря, когда должны вступить в силу пошлины на импорт товаров из Китая. Надежды трейдеров на то, что пошлины могут не вступить в силу, ослабли, несмотря на сообщения СМИ о том, что это решение может быть отсрочено.

Аналитик Spreadex в Лондоне Коннор Кэмпбелл (Connor Campbell), чье мнение приводит агентство Рейтер, отметил, что отсрочка введения пошлин "лучше, чем ничего", так как рынки отчаялись ждать заключения торгового соглашения.

При этом небольшую поддержку индексам оказали статданные по региону. Так, Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) опубликовал данные, согласно которым, индекс доверия инвесторов к экономике Германии в декабре вырос до 10,7 пункта с минус 2,1 пункта в ноябре. А индекс экономических ожиданий в еврозоне подскочил в отчетном периоде до 11,2 пункта с минус 1 пункта.